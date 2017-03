Chuyện dài an toàn thực phẩm

Rồi sáng hôm qua, thứ Bảy ngày 8-10, Thủ tướng cùng nhiều quan chức cấp cao đi ăn phở, uống cà phê bình dân ở quận mới Tân Phú, rồi đi thăm cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp ở Bình Chánh, TP.HCM làm nhiều người khá bất ngờ…

Những chuyện trong quán phở…

Buổi sáng thứ Bảy, trời mưa to, đang ăn phở trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, bỗng một thanh niên đang chờ phở nói lớn: “Coi Thủ tướng đi ăn phở bình dân như mình nè!”. Nói rồi anh ta đưa cái iPhone lên đẩy đẩy ảnh Thủ tướng, phó thủ tướng, chủ tịch TP cùng mấy quan chức đang ăn phở, rồi ảnh các vị uống cà phê bình dân. Không khí trong quán bỗng nóng lên, một người nói đùa: “Tiếc quá, Thủ tướng mà ghé đây ăn phở chắc quán chị Tư bán không kịp tay, như quán bún chả ông Obama ăn ở Hà Nội”. Một ông có vẻ là cán bộ về hưu nói giọng nghiêm túc: “Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay báo động đỏ rồi, đến mức Thủ tướng phải vi hành xuống vườn rau, vô chợ ở Hà Nội, nay ông lại vào tới Sài Gòn ăn phở, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thì thật là…”. Ông bỏ lửng câu nói. Trời mưa càng lúc càng to, trừ mấy người ăn xong đội mưa đi làm, những người còn lại tiếp tục đề tài Thủ tướng cùng lãnh đạo cấp cao đi ăn phở, uống cà phê bình dân đợi ngớt mưa.

Một bà tay cầm cái giỏ đi chợ, nhấp nhỏm chờ dứt mưa cũng cảm thán: “Ông Thủ tướng đi vi hành động viên bà con cũng hay. Nhưng tui nghĩ rồi mọi thứ vẫn lại như cũ thôi. Tui đi chợ hằng ngày lo bữa ăn cho cả nhà cũng lo lắm. Không biết bao giờ Chính phủ mới diệt được cái nạn thực phẩm bẩn cho nhân dân nhờ”. Một người nói vu vơ “không ngờ bây giờ cái miếng ăn ở xứ mình nó rắc rối vậy, lại là nỗi lo của cả lãnh đạo cấp cao”.





… Và câu chuyện bên ly cà phê Sài Gòn

Trong quán cà phê ở khu tái định cư Mười Mẫu, Bình Trưng Đông, câu chuyện cũng đang râm ran liên quan tới việc Thủ tướng ăn phở, uống cà phê bình dân 8.000 đồng. Một người nói nửa đùa nửa thật: “Thủ tướng uống cà phê 8.000 đồng, còn ở đây cũng cà phê bình dân nhưng tới 12.000 đồng, đắt gấp rưỡi cà phê Thủ tướng”. Một người phát biểu: “Ly cà phê đá 8.000 đồng Thủ tướng uống và khen ngon chắc có đến một nửa là bắp hay đậu nành rang, chứ cà phê thật làm gì có giá 8.000 đồng. Nếu Thủ tướng biết rằng cả hai “ông lớn” cà phê ở Việt Nam là Vinacafé và Nescafé đều thú nhận có pha trộn đậu nành. Tuy nhiên, khi được hỏi, họ không cho biết tỉ lệ vì đó là bí quyết pha chế theo cái “gu” của người Việt Nam!

Một thanh niên nghe vậy dừng gõ laptop rồi nói: “Đáng buồn khi nghe nói cái “gu” của người Việt mình được cho là thích cà phê pha trộn! Tôi không tin. Và đau nhất là nhiều nước không sản xuất được một hột cà phê nhưng có những thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới với giá năm, bảy chục ngàn một ly!”. Không biết bao giờ Việt Nam ta không chỉ biết xuất thô mà còn đưa ra thế giới những thương hiệu cà phê chế biến bằng hạt cà phê “cây nhà lá vườn”. Mặc dù những năm gần đây có vài thương hiệu cà phê Việt chập chững bước ra thế giới nhưng chưa thể cạnh tranh nổi với các thương hiệu nổi tiếng lâu đời.