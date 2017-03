Thật quái đản khi một cái thứ gọi là nhà máy như thế này được dựng lên và hoạt động trong khi đâu có thiếu luật và thiếu các cơ quan to-nhỏ về môi trường? Cũng đâu có thiếu hệ thống chính quyền, đoàn thể ở địa phương để “ra tay”? Nguồn cơn của mất ổn định, mất an ninh, của xung đột... là ở đây chứ đâu. Phải có ai có tội trong việc có một thứ nhà máy như thế hoạt động chứ? Hay là tội của xỉ than thì trị xỉ than?

Facebook Trần Đăng Tuấn

Dân Trung Quốc (TQ) không thích Hillary Clinton và dĩ nhiên không muốn Hillary đắc cử tổng thống. Cộng đồng mạng TQ đã dùng những từ miệt thị không hay về bà.

Ngay sau khi Hillary rời ghế ngoại trưởng, tờ Global Times đã tung ra bài bình luận nói rằng “chính sách ngăn chặn TQ” của Hillary đã khiến bà “nhanh chóng, dưới mắt công dân mạng TQ, trở thành nhân vật chính trị Mỹ bị ghét nhiều nhất (TQ)”. Họ có lý do để không ưa Hillary. Là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đưa chính sách đối ngoại Mỹ tiếp cận châu Á bằng chiến lược “cắm cọc” để hạn chế sự bành trướng khu vực của TQ, trên chuyên san ngoại giao Foreign Policy số đề ngày 11-10-2011, trong bài “America’s Pacific Century”, Hillary từng viết: “Tương lai chính trị sẽ được quyết định tại châu Á chứ không phải Afghanistan hay Iraq và Mỹ sẽ hiện diện ở ngay trung tâm của hành động này”.

Facebook Mạnh Kim