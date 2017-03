Ngập nước, kẹt xe và kẹt... nhân cách

Trong mấy năm qua TP.HCM đã chi mấy chục ngàn tỉ đồng để chống ngập, thế nhưng chỉ một cơn mưa lớn cả TP đã chìm trong biển nước, đường phố thành sông với hàng trăm ngàn xe máy, ô tô kẹt cứng nhiều giờ.

Ngập nước tại trời…

Những con đường liên tục được nâng cao nên nhiều nhà ở các khu vực thấp lại càng thấp sâu. Khi mưa lớn, đường phố thành sông thì nhiều nhà bỗng thành hồ ao, thị dân phải sinh sống như… ngư dân!

Trong lúc ngập nước như thế, thỉnh thoảng có những tiếng thét của người đi đường vì bị những kẻ vô ý phóng xe bạt mạng làm nước bắn lên. Nhiều người thiếu ý thức tranh thủ chạy nhanh có lẽ vì sợ xe chết máy - nhất là những người trẻ tuổi chạy bạt mạng làm nước bắn tung tóe lên những người đi bên cạnh. Một hành động “tự vệ” thiếu văn hóa cần lên án.

Không chỉ những khi đường ngập, mà những trận mưa thông thường thì đường hai bên luôn sũng nước. Những người vô ý vô tứ vẫn phóng xe nhanh ở chỗ có nước khiến nước bắn tung tóe lên người đi đường. Đặc biệt là một số tài xế taxi chạy rất ẩu, không bao giờ quan tâm đến người đi đường. Có những người đi đường bị nước bắn lên ướt hết đồ, đành phải bỏ dở công việc chạy về nhà thay đồ.

… Kẹt xe tại người

Tắc đường kẹt xe là chuyện thường ngày ở TP, kéo dài từ năm này sang năm khác, đến nỗi khi nhắc đến sẽ có người gạt ngay: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Biết vậy nhưng cũng phải nói. Kẹt xe dĩ nhiên là tại con người, do thiếu ý thức của người đi đường cũng có, mà do quản lý yếu kém cũng có. Để đối phó với tình trạng vi phạm luật giao thông ngày càng tăng, Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất tăng mức phạt cao nhiều lần. Chỉ mới là đề xuất nên chưa thể nói đến hiệu quả nhưng đã có nhiều người lo ngại sẽ có chuyện móc ngoặc giữa CSGT và người vi phạm “cưa đôi” tiền phạt để hai bên đều có lợi - trừ Nhà nước. Và luật giao thông tiếp tục bị vi phạm. Có vẻ nghịch lý khi đường mở càng nhiều, càng rộng thì tắc đường kẹt xe càng tăng! Bởi lượng xe đăng ký mới, cả ô tô lẫn xe máy liên tục tăng cao khiến các cơ quan chức năng càng bối rối. Nhiều chiến dịch của các tổ chức đoàn, hội tuyên truyền, vận động các bạn trẻ tôn trọng luật giao thông và vận động, giúp đỡ nhiều người làm theo. Hình ảnh những bạn trẻ đoàn viên, hội viên áo xanh mỗi sáng mỗi chiều vào giờ cao điểm túc trục tại các ngả đường tham gia điều tiết giao thông cùng CSGT là những hình ảnh đẹp. Rất tiếc là vẫn không ít thanh thiếu niên thiếu văn hóa chạy nhanh, lạng lách, leo lề, vượt đèn vàng đèn đỏ khá phổ biến.

Có điều khó hiểu là mặc dù giao thông tại các đô thị lớn như mớ chỉ rối chưa giải quyết được nhưng gần đây Chính phủ lại cho phép nhập xe máy phân khối lớn và cấp bằng lái xe phân khối lớn đại trà. Hầu hết người mua và chạy xe loại này là các cậu quý tử con nhà giàu, họ chạy xe phân khối lớn trong nội đô như ngoài xa lộ, tiếng rú ga làm nhiều người hết hồn hoảng vía. Tôi đã chứng kiến nhiều người giật mình suýt té ra đường vì tiếng nẹt pô hung hãn này. Thiết nghĩ chỉ nên cho phép loại xe phân khối lớn với tiếng ồn kinh khủng lưu thông ở ngoại thành, đường cao tốc hoặc trên các quốc lộ để người dân trong nội đô đỡ bị “tra tấn”.

Trong khi chờ quy hoạch, chờ phát triển hạ tầng để đối phó với kẹt xe, ngập nước, cái cần khắc phục trước mắt là văn hóa ứng xử của con người đô thị.