Hình thức canh tác khá đa dạng: Phổ biến nhất là trồng trong những chậu nhựa lớn, nhỏ và thậm chí cả chai nhựa với đất sạch, treo trên vách rất gọn như những chậu hoa kiểng, vừa có rau tươi ăn lại như để trang trí.

Nhớ lại thời bao cấp

Có người trồng theo phương pháp thủy canh không dùng đất, rất sạch sẽ mà năng suất cao không thua gì trồng trên đất. Nhiều hộ gia đình, đặc biệt là các hộ có người hưu trí, cao tuổi còn tận dụng những nền đất còn trống chưa xây nhà quanh các khu dân cư, bên những lề đường nhỏ hẹp để gieo trồng đủ thứ. Từ những luống cải xanh, xà lách, rau thơm… đến các giàn bầu, bí, mướp, khổ qua… cho leo lên hàng rào, bò lên các lan can.

Không chỉ trồng rau, nhiều người còn tranh thủ nuôi gà trên sân thượng - kể cả sân thượng tập thể của các chung cư để kiếm mấy cái trứng sạch, miếng thịt tươi “tự sản tự tiêu” an toàn và ngon miệng hơn. Nhìn quang cảnh canh tác trong TP lại nhớ đến thời kỳ bao cấp - dĩ nhiên văn minh, sạch sẽ hơn ngày trước nhiều. Bấy giờ nhiều gia đình nuôi gà trước hiên nhà, nuôi heo trên sân thượng khai thúi nồng nặc nhưng ít ai dám than phiền vì đó là chuyện cải thiện đời sống. Có người nói nửa đùa nửa thật là hiện nay chúng ta có khuynh hướng “nông thôn hóa thành thị”.





“Sống trong sợ hãi” thực phẩm độc hại

Trong thời gian qua, liên tiếp những thông tin về thực phẩm độc hại ai nghe cũng rùng mình: chuyện nuôi heo tăng trọng siêu nạc bằng chất cấm salbutamol; cho gà ăn chất vàng ô công nghiệp để da gà, chân gà có màu vàng đẹp mắt nhưng độc hại vô cùng. Rồi tôm bơm tạp chất cho tăng trọng, rau trái dư lượng cao thuốc trừ sâu... Các bà nội trợ bây giờ cầm tiền đi chợ nhiều khi tần ngần không biết mua thịt sạch, rau sạch ở đâu vì vàng thau lẫn lộn. Một số người bèn “tự lừa” mình bằng cách đi siêu thị cho nó có vẻ “chắc ăn”, vì cái không gian sạch sẽ, máy lạnh mát mẻ tạo cảm giác yên tâm. Nhưng chỉ yên tâm lúc bấy giờ thôi. Bởi chuyện rau an toàn trộn với rau “không rõ nguồn gốc” ở siêu thị là điều không thể tránh. Vì như một lãnh đạo Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết TP chỉ đáp ứng được khoảng 20%-25% nhu cầu rau sạch của người dân. Phần còn lại là rau không rõ nguồn gốc từ các tỉnh đưa về nên chẳng biết có bao nhiêu dư lượng thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại. Cả rau củ, trái cây Trung quốc nhập về giả hàng Việt Nam. Như trường hợp khoai tây Trung quốc nhập về Đà Lạt rồi trộn đất, “hô biến” thành khoai tây Đà Lạt, đưa về Sài Gòn tiêu thụ. Mà nhắc đến thực phẩm Trung Quốc ai cũng rùng mình vì nó chẳng từ một thủ đoạn độc hại nào, chết sống mặc bay, miễn ta có tiền bỏ túi.

An toàn thực phẩm - tự canh tự tiêu

Nhà tôi ở quận 9, thỉnh thoảng đi Sài Gòn về ngang qua mấy khu đô thị mới An Phú - An Khánh, Đông Thủ Thiêm… bắt gặp nhiều khu vườn rau trồng trên các nền đất còn trống cạnh những căn biệt thự sang trọng, hoành tráng. Hoặc dọc theo bờ sông Giồng Ông Tố - một nhánh nhỏ của sông Sài Gòn chia đôi quận 2, chảy về quận 9, là con sông hiếm hoi còn tương đối ít ô nhiễm. Đoạn ngang qua khu dân cư Đông Thủ Thiêm, nhiều khoảnh vườn tự phát được cư dân quanh khu vực “khai hoang” trồng rau, bầu bí, mướp. Nhiều người cao tuổi chăm chỉ tưới rau, nhổ cỏ. Thấy tôi dừng lại xem, một ông già ngừng tay, nói: “Anh coi, về hưu quá rảnh, trồng mấy luống rau vừa thư giãn, lại có rau an toàn cho mấy đứa nhỏ ăn. Bây giờ rau trái nhiễm thuốc trừ sâu, thịt cá độc hại sợ quá. Mình già rồi, có nhiễm độc cũng ráng chịu, chỉ lo cho tương lai mấy đứa cháu...”.

Một ông bạn nhà báo chán chuyện đấu đá trong tòa soạn, tự nguyện về hưu non, “gác bút về đuổi gà cho vợ” ở Tân Bình. Tôi hỏi anh ở chung cư thì gà đâu mà đuổi. Anh bảo hôm nào ghé nhà tôi rồi biết. Hôm đến nhà, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy bạn tôi nuôi mấy chục con gà trên sân thượng chung cư. Căn hộ anh ở tầng 17 áp trần. Anh bảo phải xin phép ban điều hành chung cư anh mới được nuôi gà đẻ trứng để “cải thiện”. Anh phải cam kết giữ vệ sinh môi trường. Anh còn trồng đủ loại rau cải trên sân thượng. Cả một giàn mướp đang trổ hoa vàng rực. Khoản hành lang nhỏ trước căn hộ anh trồng thủy canh các loại rau thơm, rau mùi, gừng ớt sả… treo lủng lẳng trên tường. Ngồi lai rai mấy chai bia với thịt gà nhà nuôi, anh quơ tay là có ớt, rau thơm. Vừa tiện lợi, tiết kiệm thời gian lại an toàn.