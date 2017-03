Tặng hoa ngày lễ

Bởi không kể thời chiến tranh, ngay khi bước sang hòa bình sau 1975, kinh tế còn khó khăn, lo miếng cơm manh áo đã toát mồ hôi còn nghĩ gì đến chuyện tặng hoa. Nếu có cũng chỉ lác đác và có phần gượng ép cho phải đạo!

Sắp tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, các vựa hoa tươi ở TP đang gấp rút tập kết hoa từ Đà Lạt đưa về, chuẩn bị phân phối cho các sạp bán lẻ cho kịp ngày 8-3.

Nét đẹp văn hóa

Tặng hoa rộn rịp nhất phải kể đến ngày Valentine - người Việt gọi là lễ Tình nhân 14-2. Đó là khoảng thời gian trước sau tết âm lịch, thời tiết còn khá đẹp - nhất là với những người trẻ tuổi đang yêu còn tuyệt vời hơn. Hàng dài những chợ hoa tự phát trên nhiều con đường hầu hết là bán hoa hồng - loài hoa được mệnh danh là hoa tình yêu. Những chàng trai thường ngày có phần hơi “cù lần” nhưng đến ngày 14-2 họ bỗng linh hoạt hẳn, dừng xe chọn hoa tặng người yêu dấu. Nếu như mấy công tử con nhà giàu với những bó hoa đặc biệt, hoành tráng được hộ tống bằng ô tô đến tặng các nàng thiếu nữ kiêu sa thì nhiều thanh niên thường thường bậc trung, kể cả khó khăn cũng ráng nhịn ăn sáng để mua chục bông hồng tặng người yêu. Cái không khí vui tươi rộn rã của ngày lễ Tình nhân như chỉ dành riêng cho giới trẻ, cũng lan tỏa đến nhiều đôi vợ chồng cao tuổi. Trên đường không thiếu những đàn ông trung niên chở những bó hoa tươi trên đường về tặng vợ. Và cũng có thể là những người bạn gái khi mà cả hai dẫu không còn trẻ nhưng đều không vướng bận gia đình.

Kế đến là ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày mà không phân biệt tuổi tác, trẻ già, ai cũng có thể mua hoa tặng người phụ nữ mà mình yêu quý. Những người mẹ, người vợ, chị em gái, bạn gái. Đặc biệt tại các cơ quan người ta dành những lời chúc tụng kèm những bó hoa tươi thắm cho các nhân viên nữ. Hoa tặng trong ngày lễ này không chỉ có hoa hồng như trong ngày Valentine mà có đủ loại hoa. Theo truyền thuyết thì mỗi loài hoa mang một ý nghĩa khác nhau nên mỗi người tùy tâm ý mà mua hoa tặng. Ngày này hoa hiện diện ở mọi nẻo đường trong TP, làm lòng người cũng rộn lên những niềm vui không thể diễn tả bằng lời.





Quanh chuyện tặng hoa và nhận hoa

Những ngày lễ và kỷ niệm quan trọng trong năm như ngày Nhà báo, ngày Nhà giáo... cũng là dịp để nhiều người bày tỏ sự yêu quý bằng những đóa hoa tươi thắm. Ngày Nhà báo 21-6 thường chỉ có cơ quan tòa soạn nhận được hoa do các cơ quan, doanh nghiệp gửi tặng. Thi thoảng có một nữ phóng viên có bài viết hay, hoặc có khi là do mối quan hệ công việc cũng nhận được hoa tặng “nhân ngày Nhà báo”. Nhưng ngày Nhà giáo 20-11 hầu như cô giáo nào cũng nhận được hoa - thường thì chỉ là một bông hồng có nơ trông rất dễ thương như ý nghĩa đích thực của mỹ tục tặng hoa do các học trò nhỏ mang tặng. Nhưng nhiều khi cũng vì cái nếp “tặng hoa theo quán tính”, nhiều bậc cha mẹ học sinh cho tiền bắt con mua hoa tặng cô mà chẳng cần quan tâm ý nghĩa tinh thần. Và có khi lại sinh ra những chuyện cười ra nước mắt. Cô bạn nhà giáo của tôi có năm phải mướn cả chiếc xích lô chở hoa về nhà - vì không nỡ bỏ những đóa hoa tình nghĩa ấy khô héo trong trường như nhiều người vẫn làm - rồi sau đó cô “phân phối” lại cho bạn bè, người thân chưng cho vui.

Một trường hợp khác: Bà mẹ bạn tôi trước khi về hưu có thời gian công tác ở vị trí khá cao, có nghĩa bà cũng không thiếu thốn gì, kể cả hoa tươi. Trong nhà bà lúc nào cũng có vài ba bình hoa tươi ở phòng khách, phòng ăn. Nhưng đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, một số nhân viên cũ đến tặng hoa bà mừng rỡ, vui ra mặt.

Nhưng không phải ai nhận được hoa tặng cũng vui. Một anh bạn nhà thơ kể: Hồi cuối những năm 1980, có nghĩa là vừa chuyển sang thời kỳ đổi mới, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Nhân dịp một nhạc sĩ nổi tiếng từ Hà Nội mới vào thăm TP, các văn nghệ sĩ Sài Gòn tổ chức một đêm nhạc của ông trong vòng thân hữu. Ông nhạc sĩ đi lại khó khăn nên có bà vợ đi theo đỡ ông. Ông bạn nhà thơ của tôi được nhờ làm MC cho chương trình đêm nhạc. Sau màn giới thiệu, có người mang hoa lên sân khấu tặng nhạc sĩ, ông bạn “MC bất đắc dĩ” thoáng nghe bà vợ nhạc sĩ lẩm bẩm với chồng: “Tặng hoa làm gì, sao không bỏ bao thư có hay hơn không”.