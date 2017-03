Thời khủng hoảng niềm tin

Những ngày đầu tháng 3, hình ảnh đám đông chen lấn xô đẩy tranh cướp đồ lễ trên bàn thờ và kiệu rước để lấy hên trong đêm khai ấn đền Trần tại Nam Định khiến dư luận thêm một lần bất bình.

Không tin lắm nhưng sợ mình mất phần

Sau những vụ cướp phết, chém lợn, đâm trâu, sự kiện này càng khiến việc tái hiện lễ hội tín ngưỡng, văn hóa dân gian trở nên xấu xí trong mắt những người văn minh.

Cùng thời điểm, cô người mẫu Trang Trần được tại ngoại sau vụ say rượu chửi và tát công an Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lên Facebook tự trấn an: “Công việc hay sự nghiệp có số. Thắp nhang dọn dẹp, mọi việc sẽ qua!”. Điều này cho thấy nữ người mẫu không nghiêm túc nhìn nhận lỗi của mình mà cho rằng đấy là sự xui rủi của số mệnh.

Trước đó, khi chiếc xe sang chở ca sĩ Hồ Ngọc Hà cán chết một người tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã lập tức an ủi cô rằng gặp xui do “năm cùng tháng tận”. Từ cách diễn giải sự việc này, không khó để nhận ra nhiều người nổi tiếng, doanh nhân, thậm chí quan chức đang cậy nhờ đấng siêu nhiên giúp họ trong mọi việc. Trên Facebook cá nhân, nhà văn Trần Quốc Quân kể chuyện mình có một anh bạn thành đạt cả trên con đường quan trường lẫn kinh doanh hằng năm phải bỏ rất nhiều tiền bạc và thời gian bay vào Nam ra Bắc để đi lễ chùa, lễ hội cầu may. Một lần vui chuyện, nhà văn hỏi: “Thực tâm ông có tin vào việc cầu may lộc trời, lộc Phật, lộc thần, lộc thánh không?”. Anh bạn này ngượng nghịu: “Tôi cũng không tin lắm nhưng thấy thiên hạ cầu khấn dữ quá sợ mình mất phần nên cũng cố đi để giành lại”. Đúng là chuyện cười ra nước mắt.

Hậu sinh khả… ố

Trong bối cảnh các lễ hội bỗng nhiên trở thành những cuộc tranh cướp đồ lễ, việc một số nhà giàu mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng đốt vàng mã, hình nhân thế mạng đã không còn là chuyện hiếm gặp. Lên tiếng về các lễ hội bát nháo và tệ nạn mê tín đang khiến công luận bị chia rẽ, TS Trần Đức Anh Sơn lý giải thời bây giờ, phần nhiều người ta đi dự lễ không phải bằng cái tâm thành kính, hướng về cội nguồn mà mang tính chất vụ lợi, để cầu điều gì đó rất cụ thể cho bản thân, gia đình hoặc cho phe nhóm của mình… Vì vậy người ta sẵn sàng làm theo lời ai đó nói rằng như thế là có lợi lộc như nhét tiền vào tay Phật, tượng thánh.

Trong khi đó, từ góc độ người tu hành, đại đức Thích Thanh Thắng cho rằng việc người ta đốt thật nhiều vàng mã trong cúng bái là dấu hiệu chỉ ra cuộc khủng hoảng về niềm tin nhân quả, hiểu sai lời dạy lấy tinh thần tu tại tâm làm trọng của đức Phật.

Xét cho cùng, mỗi người trong chúng ta không thể sống mà thiếu niềm tin được dù là niềm tin đời thường hay niềm tin tôn giáo. Nhưng giữa thời của giá trị ảo lên ngôi, gần như mọi thứ đều quy ra tiền và mối quan hệ xã hội nhiều khi chỉ là cuộc đổi chác, kể cả buôn thần bán thánh, thử hỏi làm sao người ta không lầm lạc, đặt lòng tin sai chỗ? Nhất là những người trẻ, một lớp hậu sinh lớn lên trong môi trường học đường thiếu vắng bài học về nhân cách nhưng lại dư thừa “tấm gương” của các thần tượng “hot girl”, “hot boy” xài túi hàng hiệu giá trăm triệu đồng, đi xe vài tỉ đồng. Nhìn vào thực tế đó, quả là nếu không muốn bi quan cũng chẳng dễ, phải không?