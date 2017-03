Thượng lộ… bất an

Nguy cơ tiềm ẩn mọi lúc mọi nơi. Bởi văn hóa giao thông ngày càng tỉ lệ nghịch với sự phát triển kinh tế. Và cũng thật nghịch lý khi đường sá càng mở rộng, nâng cấp hiện đại, xe cộ càng tối tân thì tai nạn ngày càng nghiêm trọng.

Những nỗi ám ảnh kinh hoàng

Những ngày gần đây trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn làm nhiều người chết, bị thương rất đáng lo ngại. Mấy vụ điển hình: Tháng trước ở Hà Nội, một taxi va quẹt với xe bán tải, bị rượt đuổi, tài xế hoảng hốt tăng ga bỏ chạy, gây tai nạn liên hoàn làm chết và bị thương nhiều người trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc rồi hoảng quá tài xế đã bỏ xe nhảy cầu tự tử. Cũng ở Hà Nội, hôm 7-12 vừa qua lại xảy ra vụ xe khách chạy tốc độ cao đâm vào đuôi xe tải trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cả hai xe bị lật nghiêng làm chết và bị thương hơn 20 người. Ở Sài Gòn, vào chiều 8-12, xe điên bảy chỗ chạy trên đường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã đâm trực diện vào hàng loạt xe máy rồi leo lên lề cuốn hai cô công nhân đang đi bộ vào gầm xe.

Ở các tỉnh tuy mật độ xe không cao nhưng TNGT lại như cơm bữa. Nhưng đến mức người ta coi thường cả mạng người thì quả là đáng báo động! Như tại Quy Nhơn chiều 9-12, xe 16 chỗ tông chết người đi xe máy rồi bỏ chạy tìm chỗ rửa xe để phi tang. Khi bị công an bắt, tài xế bảo là không biết mình gây tai nạn! Hay mới mấy hôm trước ở Kon Tum có ông viện trưởng viện kiểm sát một huyện say rượu chạy ô tô biển số xanh tông hàng loạt xe máy, làm bị thương tám người nhưng vẫn tiếp tục chạy hơn

30 km từ huyện về tới nhà ở TP Kon Tum mới bị công an “hỏi thăm sức khỏe”! Khi công an mời làm việc ông ta say đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa. Say như thế mà chạy xe thì kinh khủng quá! TNGT hầu như đe dọa mọi lúc mọi nơi, thậm chí nằm ngủ trong nhà vẫn chết do xe container lao vào ủi sập nhà. Đó là vụ tai nạn vừa xảy ra tối 10-12 ở quốc lộ 22 làm hai người chết và nhiều người bị thương…





… và bất an khi ra đường

Mỗi lần lên xe ra khỏi nhà là tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Sợ bởi dù đi đúng luật nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị những chiếc xe điên chạy bạt mạng tông phải. Có thể do tài xế ngủ gục hay một gã say rượu đạp nhầm chân thắng vào chân ga. Taxi vượt mặt giành khách tông phải hay xe buýt giành đường lấn tuyến ép té lăn quay. Xe tải mất thắng đâm liên hoàn hay một tay chơi lạng lách bạt mạng để khoe xe xịn... Cả trăm ngàn mối nguy hiểm chực chờ trên đường phố. Chạy xe máy mắt nhìn trước, nhìn hai bên nhưng cũng phải thường xuyên nhìn kính chiếu hậu xem phía sau có hung thần nào đang trờ tới không để mà tấp lẹ sát lề. Nhưng chỉ có thể ngừa tránh các hung thần xe ben, xe tải chứ làm sao né được những “xe điên” bất thần nhấn ga lao tới đâm trực diện như nhiều vụ xảy ra trong thời gian qua. Người lớn ra đường dù chạy cẩn thận vẫn chưa yên tâm huống hồ con cái chạy xe đi học, đi làm. Hôm nào chúng bị kẹt xe về trễ là cả nhà nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Những ai có con cái đi làm, đi học chắc đều chung tâm trạng này. Chả lẽ không cho chúng đi xe bởi đâu phải nơi nào cũng thuận đường xe buýt. Nhưng không chỉ chạy xe mới lo sợ mà cả đi bộ bây giờ cũng chẳng thể yên tâm. Như vụ tai nạn thương tâm vừa qua ở quận 12 do xe bảy chỗ gây liên hoàn đã cuốn hai cô gái vào gầm xe khi hai cô công nhân trẻ đang đi bộ trên lề đường cùng tám người bạn khác về nhà sau khi tan ca. Một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Quá đau lòng. Hai cô còn rất trẻ, người 17, người mới 16. Tài xế khai do uống thuốc trị bệnh buồn ngủ quá, xe va quẹt hoảng hốt đạp nhầm chân ga khi muốn thắng!

Cần siết chặt

TNGT không chỉ là một tệ nạn, kéo chậm sự phát triển kinh tế-xã hội mà còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân. TNGT phần lớn do văn hóa giao thông kém. Người Hà Nội kỳ vọng vào tân chủ tịch xuất thân là tướng công an sẽ mạnh tay với tệ nạn, trong đó có tệ nạn coi thường luật giao thông.

Người dân TP.HCM thì mong sao những lời phát biểu của tân Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khi nhậm chức “việc gì có lợi cho dân dù khó khăn bao nhiêu cũng phải làm…” được thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc đẩy lùi và ngăn chặn các tệ nạn tham nhũng, cướp giật, ma túy, đặc biệt cần siết chặt kỷ cương trong quản lý giao thông. Bằng cách tuyên truyền nâng cao văn hóa giao thông và phạt thật nặng những kẻ phạm luật giao thông mới mong ngăn chặn và đẩy lùi TNGT, đem lại phần nào sự an tâm cho người dân mỗi khi ra đường.