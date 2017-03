Vì sao tin đồn còn "đất sống" trong thời đại số?

Đánh vào tâm lý đám đông

Trong khi vụ giải cứu con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, vẫn đang thu hút dư luận, bất ngờ trên mạng xã hội xuất hiện một clip cho rằng không có chuyện nghi phạm khống chế con tin là các thành viên trong gia đình nạn nhân mà vụ việc đơn giản chỉ là “vào nhầm nhà”. Khi được dẫn lại trên Facebook một hot blogger nổi tiếng, clip này đã thu hút hàng ngàn lượt like và hàng trăm lượt comment theo hướng hoài nghi chiến tích của cảnh sát và việc tường thuật của giới truyền thông trước đó.

Trước sự hoang mang của công luận, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã vào cuộc điều tra và tách vụ việc trên thành một vụ án riêng. Cũng cần nhắc lại, cách đây một tháng, nhà chức trách đã phạt hành chính 20 triệu đồng với đôi vợ chồng tung tin đồn dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam. Tin đồn về đại dịch Ebola đến Việt Nam đã đánh vào tâm lý đám đông do trước đó, người ta đã từng hoang mang về việc Bộ Y tế có phần thiếu minh bạch về dịch sởi. Mặc khác, đám đông luôn có nhu cầu hóng hớt những nguồn tin ngoài lề và được các facebooker chia sẻ với câu status “bất hủ": “Các mẹ ơi, biết gì chưa?...”.

Ngoài hai vụ việc trên, thời gian qua, cộng đồng mạng còn rúng động bởi tin đồn liên quan đến tình trạng bệnh tật của một chính khách. Đáng lưu ý, do nguồn thông tin chính thống về vụ việc khá hạn chế nên nhiều cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi về tin đồn này.

Tại sao họ thích tung tin?

Trong bối cảnh mạng xã hội và thiết bị số ngày càng phổ biến, giới trẻ luôn có nhu cầu trở nên nổi bật, được chú ý với hàng ngàn lượt like, comment và lượng người follow (theo dõi) trên Facebook. Một trong những cách đó là post status, share clip về một vấn đề/sự kiện thời sự đang được nhiều người quan tâm nhưng phải gây sốc bằng cách… nói ngược lại hoặc nhìn ở góc độ khác. Vậy là những tin đồn được dịp mang danh “sự thật" để lèo lái cộng đồng mạng theo hướng ngược lại với thông tin trên mặt báo.

Từ góc độ kẻ tung tin, họ thường lấy mục đích biện minh cho phương tiện và bất chấp hậu quả gây ra cho cộng đồng. Họ suy nghĩ có phần ngây thơ rằng Facebook là một mạng xã hội kết nối những người bạn ảo với nhau, chẳng ai biết mình là ai nên có thể tung tin không cần kiểm chứng. Sự thật là mỗi khi có tin đồn gây chấn động dư luận trên mạng xã hội, việc lần ra dấu vết của thủ phạm nằm trong tầm tay của cơ quan chức năng. Nên nhớ thời gian gần đây, Facebook thường khuyến cáo người dùng nên sử dụng tên thật. Đồng thời, máy tính dễ dàng nhận dạng và đề nghị bạn tag những người xuất hiện trong hình mà mình post trên mạng xã hội. Do vậy, việc xác định nguồn gốc và thủ phạm của tin đồn là một việc quá đơn giản, cho dù người tung tin đã vội xóa status khi nhận thấy vụ việc đi quá xa.

Cơ chế của tin đồn

Không chỉ ở Việt Nam, việc tin đồn lan rộng trên mạng xã hội cũng là nỗi nhức nhối tại một số quốc gia. Theo báo The Guardian (Anh), mới đây Facebook và Đại học Stanford đã cùng thực hiện một cuộc nghiên cứu chung để làm sáng tỏ cách tin đồn phát tán trên mạng xã hội. Theo đó, mặt trái của sự tiến bộ của công nghệ là việc cắt ghép tin tức, hình ảnh, clip để dựng lên những tình tiết, câu chuyện gây sốc. Nhất là những vấn đề liên quan đến chính trị, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, sức khỏe...

Tâm lý chung của những người dùng Facebook là muốn tìm kiếm, khám phá sự thật hoặc điều bí ẩn đằng sau những bài báo chính thống. Do vậy, họ dễ dàng nhất nút like, share tiếp tay cho việc phát tán tin đồn.

Liệu có giải pháp nào ngăn chặn hiệu quả những tin đồn gây hại cho cộng đồng? Các nhà nghiên cứu cho rằng, người đại diện cơ quan nhà nước ngày càng phải hiện diện nhiều hơn trên Facebook để kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin làm rõ vấn đề và dập tắt tin đồn.

Trở lại bối cảnh Việt Nam, rõ ràng các biện pháp điều tra, chế tài kẻ tung tin đồn thời gian qua giúp người sử dụng mạng xã hội phần nào cẩn trọng hơn về phát ngôn của họ trước những vấn đề thời sự nóng bỏng. Tuy vậy, để giảm thiểu những tin đồn gây nguy hại cho xã hội trong tương lai, có lẽ cần nhiều biện pháp đồng bộ hơn: cơ quan nhà nước minh bạch thông tin kịp thời; tăng cường những bài báo truyền thông về việc sử dụng mạng xã hội theo hướng tích cực; ngoài việc chế tài, cần phạt người tung tin thất thiệt làm lao động công ích...

Benjamin Ngô