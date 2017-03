Ðã có hàng chục ngàn trẻ, phụ huynh, thầy cô áp dụng

Đây là một hoạt động của dự án “Tuyên truyền, giáo dục vệ sinh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non” do Quỹ Unilever Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) triển khai tại năm tỉnh Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) và năm tỉnh miền núi phía Bắc (Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng và Hà Giang).

Theo kết quả báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non, trong năm 2009 đã có hơn 16.439 trẻ em, phụ huynh học sinh và 100% cô giáo của 70 trường mầm non thuộc các tỉnh, thành nói trên tiếp cận truyền thông về kiến thức, thực hành vệ sinh cá nhân và môi trường sống, đặc biệt là thói quen rửa tay bằng xà phòng nhằm phòng ngừa các bệnh lây truyền qua tay nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn như tiêu chảy cấp, cúm gà, cúm H1N1, H5N1, giun sán… để trẻ có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu học tập và phát triển thể lực.

Theo ý kiến của đại diện ngành mầm non 10 tỉnh, thành này, năm 2010 mong muốn được tiếp tục hỗ trợ về công tác tập huấn cho giáo viên và các tài liệu giáo dục bằng tranh ảnh dành cho cha mẹ học sinh và hỗ trợ thêm kinh phí. Quỹ Unilever Việt Nam cam kết tiếp tục tài trợ thực hiện chương trình tại năm tỉnh Nam Trung Bộ và tiếp tục duy trì dự án ở năm tỉnh Bắc Trung Bộ.

