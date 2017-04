1 tỉ đồng vì nụ cười trẻ thơ

Mới đây, tại nhà mẫu Sunrise, quận 7, TP.HCM đã diễn ra buổi giới thiệu chương trình “Đi bộ vì nụ cười” (Walk for Life, Walk for Smile) và cuốn sách ảnh Sức mạnh nụ cười (The Power of Smile).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi cộng đồng quan tâm và chia sẻ với những em nhỏ bị hở môi, hàm ếch và dị tật bẩm sinh hàm mặt. Thông qua chiến dịch đi bộ từ thiện và ủng hộ sách ảnh Sức mạnh nụ cười, chương trình dự kiến quyên góp được 1 tỉ đồng cho Quỹ Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Việt Nam). Qua đó nhằm chi trả khoảng 250 ca phẫu thuật để mang lại nụ cười ngây thơ, trong sáng cho trẻ em nghèo. Ngoài ra, cuốn sách ảnh Sức mạnh nụ cười là những thông điệp từ trái tim của 27 đại sứ thiện chí như hoa hậu Hương Giang, nghệ sĩ Thành Lộc, diễn viên Thành Long… và các em nhỏ đã được phẫu thuật nụ cười, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay vì những nụ cười và tương lai cho các trẻ em không may mắn. Các đại sứ chụp ảnh cùng cuốn Sức mạnh nụ cười. Chương trình đi bộ sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 20-3, tại Nhà hát Thành phố, với sự hiện diện của các đại sứ thiện chí và sự tham gia của khoảng 2.000 người đi bộ. Các cá nhân đi bộ sẽ ủng hộ cho quỹ bằng cách mua sách ảnh với giá dự kiến 250.000 đồng. Trong đêm gala tối hôm đó, BTC sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ với các sản phẩm gồm sách ảnh Sức mạnh nụ cười với chữ ký đề tặng của các đại sứ thiện chí, bức tranh thủy mạc của họa sĩ Trương Hán Minh và cặp mắt kiếng Charmant. TÚ QUYÊN



Chia sẻ