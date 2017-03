100% chuyên gia, luật sư, hiệp hội doanh nghiệp ủng hộ

Đó là kết quả điều tra của Nhóm nghiên cứu CISG Việt Nam đưa ra tại hội thảo “CISG - The Rule of Law” do Công ty EPLegal Limited phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ĐH Ngoại thương tổ chức ngày 7-9 vừa qua.

Hội thảo được sự hợp tác hỗ trợ của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hội đồng Cố vấn CISG và Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc. CISG (hay còn gọi là Công ước Viên 1980) là công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Hội thảo xoay quanh các vấn đề liên quan đến Công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên Hiệp Quốc, những tác động và ý nghĩa của công ước đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Các diễn giả Việt Nam và nước ngoài đã trình bày về các nội dung chính của CISG, thực tiễn áp dụng CISG trên thế giới, các lợi ích mà công ước này đem lại cho doanh nghiệp các nước thành viên và các bài học cho Việt Nam. Theo đó, việc Việt Nam chưa gia nhập Công ước Viên cũng như hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa được tiếp xúc CISG là một bất lợi khi mà công ước này đã và đang mang lại cho các nước thành viên những lợi ích. Theo đánh giá của EuroCham, việc gia nhập CISG sẽ là một bước tiến quan trọng giúp Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế, giúp doanh nhân Việt Nam và nước ngoài thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa hiệu quả, tiết kiệm chi phí và giải quyết tranh chấp nhanh gọn hơn. Riêng với doanh nghiệp, việc áp dụng CISG giúp tránh rủi ro khi bị áp đặt sử dụng hệ thống luật mà mình hoàn toàn không quen thuộc. Ông Nguyễn Trung Nam, chuyên gia cố vấn về CISG, Giám đốc điều hành Công ty EPLegal Limited, cho biết: “Hội thảo là một phần của chương trình vận động chính phủ Việt Nam gia nhập CISG và phổ biến CISG đến doanh nghiệp trong nước. Hội thảo mong muốn mang lại cho các doanh nghiệp, các nhà thực hành luật và cơ quan chức năng cái nhìn toàn diện về CISG cũng như những bước chuẩn bị khi Việt Nam sẽ gia nhập trong tương lai gần”. CISG được soạn thảo bởi ủy ban Liên Hiệp Quốc về luật thương mại quốc tế, bắt đầu có hiệu lực như một hiệp ước đa phương từ ngày 1-1-1988 và là công ước quốc tế về thương mại đầu tiên được áp dụng rộng rãi nhất. Công ước này hiện nay là nguồn luật mua bán hàng hóa quốc tế chung của 76 quốc gia và điều chỉnh hơn 2/3 khối lượng giao dịch hàng hóa quốc tế. VŨ YẾN