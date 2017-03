254 giải thưởng lớn cho khách hàng sinh viên

Theo đó, từ ngày 1-8 đến 30-9, các khách hàng sinh viên khi mua bất kỳ kiểu xe máy nào do HVN sản xuất tại các cửa hàng do Honda ủy nhiệm (HEAD) sẽ được tặng ngay ba lô phong cách và mã số may mắn để tham gia quay số trúng thưởng.

Giải thưởng bao gồm bốn giải đặc biệt là xe Air Blade trị giá gần 38 triệu đồng; 50 giải nhất là máy tính bảng Apple iPad 2 16 GB kèm vỏ nhựa thông minh trị giá gần 13 triệu đồng; 200 giải nhì là máy nghe nhạc Apple iPod nano. Giải thưởng được chia thành hai đợt, thời gian tổ chức rút thăm dự kiến vào tháng 9 và 10.

PHI NGUYỄN