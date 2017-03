320 đơn kiện sẽ “ngốn” của Toyota ít nhất 3 tỷ USD

Hôm 29/4, hãng Toyota cho biết đã nối lại việc bán mẫu xe thể thao tiện ích Lexus GX 460 phiên bản 2010. Doanh số bán hàng toàn cầu của Toyota đã bị ngưng lại, sau khi tạp chí Consumer Reports của Mỹ đã đưa ra khuyến cáo ''Không nên mua'' Lexus GX 460 vì lý do an toàn. Việc thu hồi xe được công bố vào ngày 19/4. Toyota đã phải thu hồi khoảng 13.000 chiếc Lexus GX460 trên toàn thế giới, trong đó riêng tại Mỹ có 9.400 chiếc. Hôm 28/4 đã phải mở đợt thu hồi 50.000 xe Sequoia phiên bản 2003 do một lỗi khác của hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESC).