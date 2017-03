5 lợi ích lên ngôi của bát đĩa nhựa melamine

Nhiều người nghĩ cuộc đấu giữa gốm sứ và nhựa melamine trên bàn ăn là cuộc chiến không cân sức nhưng hóa ra ẩn chứa sau đó là nhiều thông tin rất thú vị. Bát đĩa nhựa melamine nói riêng và các loại vật dụng làm từ melamine nói chung đang lên ngôi, được người tiêu dùng ưa thích. Có ít nhất năm lý do sau đây khẳng định thông tin này:



1. Không dễ nứt vỡ

So với các chất liệu như gốm sứ, thủy tinh thì bát đĩa bằng nhựa melamine có độ bền tốt hơn nhiều, khó nứt vỡ. Đây là một yêu cầu thực tế và quan trọng đối với không chỉ những quán ăn cần thao tác, phục vụ nhanh mà cả những gia đình có trẻ nhỏ, cho dù chúng đang trong giai đoạn học khám phá thế giới bằng xúc giác, mới tập ăn độc lập, hay đã bước vào độ tuổi mà cha mẹ có thể nhờ việc dọn bàn, rửa bát…





2. Thiết kế phong phú, đẹp mắt



Với bát đĩa melamine, bạn sẽ đi từ sự thích thú với những hoa văn, kiểu dáng, màu sắc lạ mắt, vui nhộn đến đơn giản, tinh tế. Dù bạn thích phong cách Á hay Âu đều bị chinh phục bởi sự đa dạng, tiện lợi của loại chén đĩa này.

3. Có thể “cải trang” như đồ gốm sứ

Một trong hai lý do lớn nhất từng khiến nhiều người không thích đồ dùng bát đĩa nhựa là do trông chúng không sang trọng như những bộ men, sứ. Tuy nhiên, công nghệ ngày nay đã tiến bộ và những mẫu mã sản phẩm cao cấp đã được cải tiến.





Nhờ đặc thù chất liệu và cách sản xuất, những vật dụng bằng nhựa melamine luôn nằm trong tốp đầu về mẫu mã; không khó để bạn có thể tìm được những bộ bát đĩa dù chỉ làm bằng nhựa thôi nhưng vẫn “cải trang” đẹp bằng, thậm chí còn hơn cả “bản gốc”.



4. FDA khẳng định bát đĩa nhựa melamine an toàn

Lý do quan trọng còn lại khiến nhiều người ngần ngại khi chọn vật dụng bằng nhựa trước kia là vấn đề an toàn. Bởi lẽ các thông tin đều phản ánh nhựa có thể làm rò rỉ chất độc ra thực phẩm, không dễ vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, chính Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã khẳng định sự an toàn của việc sử dụng nhựa melamine cho các vật dụng trên bàn ăn. Nghiên cứu của FDA kết luận rằng melamine không tác động xấu đến thực phẩm khi được sử dụng ở nhiệt độ dưới 130oC. Đây cũng là lý do vì sao các chuyên gia không khuyên dùng vật dụng melamine trong lò vi sóng.

Nhiều nhãn hiệu đồ dùng nhựa melamine phổ biến cũng đã được chứng nhận không chứa Bisphenol A (BPA - hóa chất công nghiệp trong thành phần sản xuất các loại chai nhựa cứng và hộp đựng thực phẩm) và đạt tiêu chuẩn an toàn của Hội Khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF).

5. Dễ vệ sinh

Chuyện vệ sinh dường như cũng được giải quyết gọn ghẽ với melamine. Các chuyên gia cho hay những vật dụng này rất dễ làm vệ sinh, chỉ cần bạn không sử dụng các miếng chà rửa cứng làm trầy xước, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Với yêu cầu của người thiếu thời gian nhưng vẫn mong muốn bát đĩa của mình được rửa sạch, “tiệt trùng” trong nước nóng thì thực tế là ngày nay có những vật dụng làm từ melamine, thậm chí có thể chịu được nhiệt độ từ 93oC đến 100oC, tùy thuộc vào nhãn hiệu. Với tiêu chuẩn như thế, chúng hoàn toàn có thể được cho vào những chiếc máy rửa bát tiện lợi, chỉ cần bạn lưu ý không rửa chung các vật dụng bằng nhựa với các vật dụng sắc nhọn như dao. Điều này có lẽ ai cũng biết, phải không nào?