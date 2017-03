550 gian hàng tham gia hội chợ ĐBSCL

Tối 26-5, Hội chợ Thương mại-du lịch-đầu tư ĐBSCL 2011 do UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra tại KCN Xuân Tô, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang.

Tham gia hội chợ có 550 gian hàng, với những loại hàng hóa như nông thủy sản, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dụng cụ gia đình…, trong đó doanh nghiệp (DN) nước ngoài chiếm 15%. Hội chợ là cơ hội cho các DN, nhà đầu tư, tổ chức, cơ quan xúc tiến thương mại trong và ngoài nước gặp gỡ, giới thiệu, trao đổi, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, đến các DN sản xuất tại ĐBSCL. Đồng thời, là cơ hội hợp tác và đầu tư, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và nhà sản xuất. Hội chợ có sự tham gia của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam. Đây là nhà đầu tư nước ngoài lớn trong lĩnh vực phân phối tại An Giang và vùng ĐBSCL. VŨ YẾN