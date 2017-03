82% người dân Việt tiết kiệm thường xuyên hơn

Đó là kết quả khảo sát mới công bố của MasterCard thực hiện tại các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về chỉ số am hiểu tài chính. Theo đó, về khả năng lập kế hoạch tài chính, người dân Hàn Quốc cho thấy sự cải thiện đáng kể nhất trong khu vực (83%), tăng 12 hạng so với năm 2010. Người dân Việt Nam (82%) tiết kiệm thường xuyên hơn, biết chuẩn bị cho việc nghỉ hưu và dành dụm trong trường hợp khẩn cấp hơn so với cư dân tại những nước khác trong khu vực.

Về độ am hiểu tài chính tổng thể, Đài Loan và New Zealand xếp hạng nhất với 73 điểm. Tiếp đến là Hong Kong, Úc và Singapore với 71 điểm. Thái Lan từng đứng nhất khu vực hai năm trước đã rớt xuống hạng 11 với số điểm 65. Nhật Bản và Ấn Độ xếp cuối với 60 điểm. Khảo sát còn cho thấy tại các quốc gia đang phát triển, phụ nữ nhỉnh hơn nam giới về khả năng am hiểu tài chính, dẫn đầu là tại Philippines với điểm số cao hơn nam giới tới 9%, tiếp đó là Việt Nam (6%) và Malaysia (5%).

Về các kỹ năng quản lý tiền cơ bản, như: lập ngân sách hằng ngày, trả tiền hóa đơn đúng hạn, cam kết tín dụng và lên kế hoạch, chọn những khoản chi tiêu lớn, điểm cao nhất là New Zealand (77%), tiếp đó là Úc và Hong Kong. Về kiến thức đầu tư, lần lượt là Hong Kong (68%), Đài Loan (67%) và Trung Quốc (65%).

NM