9 tháng, VPBank đạt gần 90% kế hoạch huy động cả năm

Theo đó, tổng tài sản đạt gần 206.000 tỉ đồng. Riêng chỉ số huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá ở mức 166.000 tỉ đồng, đạt gần 90% tổng kế hoạch huy động cả năm. Chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng cũng tăng trưởng tốt. Riêng cho vay khách hàng đạt gần 130.000 tỉ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2015 và đạt hơn 83% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.100 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 1.400 tỉ đồng so với thời điểm 30-6 và đạt hơn 2.600 tỉ đồng. Thu nhập hoạt động thuần đạt 11.851 tỉ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước.



Song song với đẩy mạnh tăng trưởng, VPBank cũng chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng. Tỉ lệ nợ xấu sau chín tháng ở mức 2,35%, tăng nhẹ so với mức 2,2% công bố hồi cuối tháng 6-2016, đảm bảo duy trì dưới ngưỡng 3% theo quy định.