ACE Life khai trương phòng giao dịch ở Long An

(PL)- Phòng giao dịch mới của ACE Life tại Long An vừa khai trương (ảnh), tại 20 QL1, TP Tân An, tỉnh Long An sẽ là nơi làm việc của hơn 300 quản lý kinh doanh, đại diện kinh doanh và nhân viên, được đầu tư các thiết bị hiện đại.

Với vị thế cửa ngõ nối liền hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, Long An được hưởng lợi từ sự phát triển và tăng trưởng của cả hai vùng này. Đây cũng là văn phòng thứ năm được ACE Life đưa vào hoạt động trong năm 2015 và là văn phòng thứ 31 của ACE Life trên cả nước. Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ACE Life tại Việt Nam, chia sẻ: “Năm 2015 là năm mở đầu cho kế hoạch năm năm lần thứ ba của chúng tôi, là cột mốc đánh dấu hành trình của ACE Life “Từ tốt đến lớn mạnh”. Việc khai trương một chuỗi văn phòng mới trong năm nay là minh chứng cho cam kết ngày càng phát triển vững chắc và lớn mạnh hơn của ACE Life, để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của thị trường”. NM