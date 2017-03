ACE Life trao tặng trường học cho Bình Định

Thông qua Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, ACE Life đã tài trợ tổng cộng 2,2 tỉ đồng cho việc xây mới ngôi trường. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 3-2012 và khánh thành nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013.

Trường được xây theo tiêu chuẩn quốc gia gồm hai tầng, đảm bảo ánh sáng, tiện nghi học tập cho khoảng 350 em học sinh. Bên cạnh đó, trường còn có thể là điểm trú ẩn an toàn cho cư dân địa phương khi mưa bão đến. Ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc ACE Life, chia sẻ: “Hỗ trợ hoạt động giáo dục là cách đóng góp thiết thực nhất cho cộng đồng, nơi mà chúng tôi đang hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào giáo dục sẽ giúp các bạn trẻ kém may mắn có thể vươn tới những thành công trong cuộc sống sau này”. Được biết, Trường Tiểu học Cát Chánh là ngôi trường thứ ba do ACE Life tài trợ liên tiếp ba năm qua. Trước đó, công ty cũng tài trợ tái xây mới Trường Tiểu học Xuân Lâm tại Phú Yên và Trường Tiểu học số 1 Triệu Độ tại Quảng Trị.

NGỌC CHÂU