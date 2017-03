Agribank: Ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo đó lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cam kết hỗ trợ Agribank triển khai các gói tín dụng phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chương trình mục tiêu của tỉnh. Đồng thời các sở, ban, ngành, các hiệp hội trên địa bàn tỉnh cũng được khuyến khích hỗ trợ Agribank trong việc mở tài khoản tiền gửi trung gian thanh toán lương, mở thẻ ATM cho cán bộ, nhân viên tại các chi nhánh của Agribank đóng trên địa bàn tỉnh.



Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đồng và đồng chí Tiết Văn Thành - thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020.

Về phía Agribank sẽ ưu tiên xem xét tham gia và tài trợ phù hợp cho các kỳ Festival hoa Đà Lạt, Lễ hội trà được tổ chức tại Lâm Đồng; Agribank tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tại Lâm Đồng triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; củng cố và mở rộng mạng lưới hoạt động tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn...



* Vừa qua, tại Hà Nội, Agribank và Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô tổ chức lễ quay số trúng thưởng Giải đặc biệt thứ nhất đợt huy động tiết kiệm dự thưởng chào mừng ngày Quốc tế lao động 1-5. Chương trình với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm hai giải đặc biệt, mỗi giải là một sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 1 tỉ đồng và 12.662 giải thưởng có giá trị khác với tổng giá trị lên đến 9,7 tỉ đồng.

Kết quả sau hơn một tháng triển khai từ ngày 20-4 đến 31-5, Agribank đã huy động được 18.451 tỉ đồng.

Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt thứ nhất là một sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 1 tỉ đồng của lần quay thưởng này bà Đặng Thị Thu Nga (ngụ ấp Long Hòa, Long Đình A, tỉnh An Giang) gửi tiền tại Agribank Chi nhánh An Giang.