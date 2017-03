Amway: Làm sạch bãi biển và trồng cây tại Cần Giờ

Hưởng ứng chiến dịch ngày làm cho thế giới sạch hơn do Tổng cục Môi trường của Bộ TN&MT phát động với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, Amway Việt Nam đã tổ chức ngày tình nguyện vì cộng đồng tại Cần Giờ, TP.HCM.



Amway Việt Nam đã tổ chức hoạt động dọn sạch hơn 2.000 mét dọc bãi biển Công viên Thị trấn Cần Thạnh và trồng 600 cây cóc trắng trong khu vực rừng phòng hộ tại Cần Giờ. Đây là hoạt động chính của ngày tình nguyện vì cộng đồng, với sự tham gia của hơn 100 nhân viên.



Nhân viên Amway trồng cây ở Cần Giờ

Nằm cách trung tâm TP.HCM hơn 50 km về phía Nam, rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của Đông Nam Á, là lá phổi xanh của TP. Rừng ngập mặn Cần Giờ đang bị tổn hại nghiêm trọng từ các hoạt động khai thác của con người. Diện tích đất bị thoái hóa ngày càng tăng, nước mặn lấn sâu vào nội địa, nhiều nguồn giống, loài thủy sản, thú rừng, chim muông bị mất nơi sinh sống... Để khôi phục hệ sinh thái tại đây, hoạt động làm sạch và xanh vùng rừng ngập mặn Cần Giờ hiện vô cùng cần thiết.



Tại buổi lễ khai mạc chương trình, ông Leo Boon Wang, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, cho biết: “Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy giá trị của công ty là đóng góp cho cộng đồng. Hoạt động ý nghĩa này sẽ trở thành chương trình thường niên của Amway nhằm nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường của toàn thể nhân viên, cùng chính quyền và người dân xây dựng môi trường sống bền vững tại nước sở tại.”



Ban giám đốc Amway nhận Giấy chứng nhận từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, TP.HCM

Hoạt động ý nghĩa này sẽ tạo thêm mảng xanh cho rừng nhằm mang lại không khí trong lành cho người dân cũng như góp sức cho công tác chống biến đổi khí hậu. Ngày tình nguyện vì cộng đồng cũng sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, góp phần đa dạng các loài, chủng loại sinh vật hiện có tại khu bảo tồn.



Trong những năm vừa qua, Amway Việt Nam đã gắn liền hoạt động kinh doanh của mình với các chương trình vì cộng đồng thông qua sự hợp tác với Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, báo Tuổi Trẻ và tổ chức Phẫu thuật nụ cười. Đến nay, công ty đã đóng góp 20,7 tỉ đồng giúp đỡ 12.712 trẻ em kém may mắn trên cả nước. Hoạt động tiêu biểu cho cam kết toàn cầu này là Chiến dịch vì trẻ em One by One và Chiến dịch Nutrilite Power of 5 nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Đây là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững cùng với cộng đồng của Amway Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập.