An Giang: Hội chợ thương mại, du lịch và đầu tư ĐBSCL năm 2010

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26-5 do Bộ Công thương và UBND tỉnh An Giang tổ chức tại Tịnh Biên (An Giang).

Hội chợ là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2010, nhằm tạo cơ hội đẩy mạnh giao thương và hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp và các địa phương trong và ngoài khu vực, cũng như với các nước láng giềng. Đặc biệt là tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia. Dự kiến hội chợ lần này sẽ thu hút khoảng 500 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp đến từ Campuchia, Lào, Pháp… Các mặt hàng sẽ trưng bày tại hội chợ bao gồm nông thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm, gia vị, đồ dùng gia đình, giày dép, may mặc, công nghệ phẩm, may móc thiết bị, sản phẩm du lịch… trong đó doanh nghiệp nước ngoài chiếm 10%-15%. NHƯ THỦY