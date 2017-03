An ninh chu đáo, du xuân an lành

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phát sinh nhiều rủi ro đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và làm giảm đi sự vui tươi, an lành của ngày xuân.

Nỗi lo khi du xuân

Ngày xuân đã cận kề và chuẩn bị bước sang năm mới. Trên các tuyến đường, nhà cao tầng ở TP.HCM đã lung linh sắc màu với các tiểu cảnh được trang trí bằng đèn, hoa rực rỡ tại các địa điểm quen thuộc như đường hoa Nguyễn Huệ, Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, Công viên Tao Đàn… Đêm xuống, Sài Gòn lộng lẫy dưới một rừng đèn, hoa tràn ngập khắp các con phố. Hàng ngàn người phủ kín tuyến đường hoa tham quan, chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đất trời, hoa cỏ vào xuân.





Du xuân an lành tại Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2013.

Chị Nguyễn Thị Hà, quận 5 chia sẻ: “Vợ chồng tôi rất muốn đưa các con đến thăm hội chợ hoa xuân để thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên và không quên cội nguồn của mình. Thế nhưng những nơi này tập trung đông người, chen lấn nhau, kẻ gian trà trộn móc túi, cướp giật. Vợ chồng tôi khá lo lắng và luôn cảnh giác cao độ nên không thật sự thoải mái và an tâm khi du xuân”. Không riêng chị Hà mà rất nhiều người dân cũng đồng tình với suy nghĩ đó. Anh Hồ Văn Tuấn, huyện Nhà Bè tâm sự: “Trong lúc chen lấn vào đường hoa, vợ chồng tôi lạc mất con gái đến tận khuya mới tìm được khiến chúng tôi rất lo lắng mỗi khi đến những chỗ đông người”.

Chủ động bảo vệ du khách tham quan

Đúc kết kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước và nhằm hạn chế những rủi ro làm mất không khí an lành, vui tươi của ngày tết, ban tổ chức (BTC) những chương trình hội chợ hoa xuân đã chuẩn bị kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự cho người dân từ những ngày đầu lên ý tưởng. Đơn cử như Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, ngay từ khi có bản thiết kế và sơ đồ bố trí các khu vực trang trí, gian hàng hội chợ năm nay thì BTC cũng đã tiến hành bàn bạc, đưa ra những phương án bảo vệ tốt nhất nhằm ngăn chặn, phòng, chống, ứng phó kịp thời đối với những đối tượng xấu, gây ảnh hưởng đến an ninh của hội chợ và an toàn của người dân.

Anh Nguyễn Văn Tuyến - Đội phó Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng cho biết: “Nắm bắt được tâm lý kẻ trộm, móc túi thường xuyên xuất hiện ở những chỗ đông người, lợi dụng chen lấn để hành động nên ngoài việc phối hợp với Công an quận 7, Công an phường Tân Phong, phường Tân Phú, Cảnh sát hình sự quận 7, lực lượng PCCC quận 4… chúng tôi còn sắp xếp nhân viên bảo vệ túc trực hằng đêm và bố trí thêm nhiều camera an ninh trên các tuyến đường diễn ra hội chợ để kịp thời ứng phó và trấn áp kẻ gian. Dự kiến lượng khách đến với hội hoa xuân năm nay tăng nhiều hơn so với năm trước, vì thế các trang thiết bị và đội ngũ bảo vệ cũng được tăng lên, chặt chẽ, chu đáo hơn”.

Chính sự chuẩn bị chu đáo, tận tình trong công tác đảm bảo an ninh đã phần nào giảm thiểu tối đa những rủi ro ảnh hưởng đến niềm vui du xuân của người dân. Cô Trần Minh Tuyết - nhà ở quận 7 chia sẻ: “Trong Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2013, nhân dịp con gái ở nước ngoài về chơi, cả nhà đi tham quan với nhau, chẳng may lạc mất cháu ngoại, cháu cô lại không biết nói tiếng Việt. Tuy nhiên, các anh bảo vệ Phú Mỹ Hưng đã trấn an gia đình, đồng thời thông báo cho các chốt trực nhận dạng, tăng cường tìm kiếm nên gia đình cô đã tìm được cháu ngoại. Tôi rất cảm kích và tin tưởng vào khả năng nghiệp vụ của các anh trong đội”.

Hội chợ Hoa Xuân là điểm đến vui chơi, mua sắm lành mạnh của đông đảo người dân TP dịp xuân về. Vì vậy sự an toàn và chu đáo trong công tác bảo vệ sẽ góp phần không nhỏ trong việc mang đến cho du khách tham quan một mùa xuân an lành, hạnh phúc và đáng nhớ.

Chương trình Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 23-1 đến 29-1-2014 (nhằm ngày 23 đến 29 tháng Chạp - Âm lịch), tại Khu The Crescent (hồ Bán Nguyệt), đô thị mới Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

BÁCH NHẬT - YÊN LAM