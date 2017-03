An Phúc Hưng Gia, ba năm nhận tiền một lần

Đây là sản phẩm BHNT đặc thù dành cho khách hàng mong muốn lập kế hoạch tài chính dài hạn nhưng vẫn đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt phát sinh trong ngắn hạn. Với An Phúc Hưng Gia, khách hàng sẽ được cung cấp một khoản tiền mặt định kỳ mỗi ba năm/lần trong suốt thời hạn hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn của bạn. Đặc biệt, An Phúc Hưng Gia áp dụng mức bảo tức tích lũy lên đến 3,25% tính trên số tiền bảo hiểm, đồng thời được cam kết không thấp hơn mức bảo tức tích lũy tối thiểu là 2%. Vì vậy tổng quyền lợi tiết kiệm có thể lên đến 400% số tiền bảo hiểm. Bên cạnh đó, An Phúc Hưng Gia còn chi trả 200% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn... An Phúc Hưng Gia dành cho khách hàng có độ tuổi từ 30 ngày đến 65 tuổi với thời hạn hợp đồng: Chín năm, 12 năm, 15 năm và 18 năm.

NGỌC CHÂU