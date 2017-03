Ăn rau chùm ngây tốt cho sức khỏe

Chùm ngây không chỉ là thực phẩm mà còn là dược liệu. Theo lương y Nguyễn Công Đức, giảng viên khoa Y học cổ truyền (ĐH Y Dược TP.HCM), chùm ngây được biết đến và dùng hơn ngàn năm ở các nước có nền văn minh cổ như Hy Lạp, Ý, Ấn Độ.

Theo các nghiên cứu khoa học nước ngoài, trong lá và hoa chùm ngây tươi (ảnh) chứa một lượng vitamin C cao gấp bảy lần lượng vitamin C có trong quả cam; gấp bốn lần lượng vitamin A có trong cà rốt; gấp bốn lần lượng canxi và hai lần lượng protein của sữa; hơn ba lần lượng potassium của chuối… Ăn rau chùm ngây không những rất tốt cho sức khỏe mà còn có thể giúp giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol, ổn định huyết áp, bảo vệ gan, giảm suy nhược cơ thể… Do có nhiều công dụng nên rau chùm ngây hiện đang được bán với giá rất cao từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/kg mà vẫn không đủ nguồn cung. Lưu ý: Phụ nữ trong thời kỳ mang thai không dùng được.

GIA BẢO