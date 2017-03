An toàn khi tham gia giao thông

Ai cũng biết hậu quả khôn lường của tai nạn giao thông, nó có thể gây những tổn thất về người và của. Theo website Car Accident Attorneys, tai nạn xe hơi là nguyên nhân chính gây tử vong cho người Mỹ trong độ tuổi từ năm đến 34. Năm 2011, có 6,5 triệu tai nạn xảy ra khiến gần 40.000 người tử vong và 3,5 triệu người bị thương.

Tại Việt Nam, tính trong sáu tháng đầu năm 2013, cả nước xảy ra hơn 5.500 vụ tai nạn, làm chết hơn 4.900 người, bị thương 3.465 người. Mặc dù những vụ tai nạn xảy ra ở nhiều lý do khác nhau nhưng những chuyên gia đã tổng hợp những nguyên nhân phổ biến dưới đây.

Tuân thủ Luật Giao thông đường bộ giúp đảm bảo chuyến đi thật an toàn. Ảnh: NM

Say rượu trong khi lái xe, đây là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu. Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã quy định về việc không sử dụng chất kích thích, rượu bia khi lái xe nhưng có vẻ như nhiều bác tài vẫn chưa tuân thủ điều này. Kế đó, buồn ngủ khi lái xe là nguyên nhân không thể thiếu. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn rằng đừng lái xe khi thiếu ngủ, khi tinh thần không tỉnh táo. Một lý do khác là vượt đèn đỏ, có thể là do vội vàng, chủ quan nhưng tất cả điều này đều không đảm bảo an toàn giao thông. Điều đó gây nguy hiểm cho chính mình và những người lưu thông cùng với bạn. Ngoài ra, người lái có thể bị phân tâm khi cố gắng làm chuyện gì đó khiến họ lơ đễnh. Ví dụ như ăn khi đang lái xe, nghe điện thoại, điều chỉnh máy nghe nhạc, đọc sách, trang điểm, cúi xuống nhặt vật dụng bị rớt trên sàn… Điều kiện thời tiết không đảm bảo, lái xe trong điều kiện thiếu sáng, đường sá trơn trượt… tất cả hoạt động này khiến bạn mất tập trung và có thể gây tai nạn chỉ trong vài giây.

Có một câu hỏi đặt ra là “Khi tai nạn xảy ra, chúng ta cần làm gì?”. Với bất kỳ ai khi lâm phải tình huống này, cảm giác đầu tiên là rất lo lắng và lúng túng. Tuy nhiên, trước hết bạn nên giữ bình tĩnh để giải quyết rắc rối. Khi tai nạn xảy ra, bước đầu bạn nên gọi điện thoại ngay cho cảnh sát để ghi nhận vụ việc. Kế tiếp, hãy chụp ảnh tai nạn, hiện trường, va chạm… Điều này cần thiết để so sánh và lưu lại các dữ liệu cần thiết sau này. Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ dễ dàng thực hiện bằng các máy ảnh du lịch hay điện thoại. Hãy nhớ rằng ở hiện trường, không nên tranh cãi với bất cứ ai mà hãy chờ các cơ quan chức năng đến làm việc. Công việc sau cùng bạn cần làm là liên hệ ngay với công ty bảo hiểm. Họ sẽ đến ngay hiện thường, ghi nhận thông tin thực tế để giúp bạn hoàn thành việc đền bù, bồi thường sau này.

PHI NGUYỄN