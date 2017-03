Ấn tượng, hiệu quả từ chương trình hướng dẫn Lái xe an toàn của Honda

Tại Việt Nam, tình hình tai nạn giao thông đang là vấn đề quan tâm hàng đầu, gây nhức nhối cho xã hội. Thông tin chín tháng đầu năm 2012, số vụ vi phạm tai nạn giao thông, số người chết, bị thương có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Nâng cao ý thức cho các em học sinh

Mặc dù ai cũng biết hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra nhưng nhiều người vẫn chưa có ý thức trong khi điều khiển phương tiện. Chính vì vậy, Công ty Honda Việt Nam (HVN) và hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) luôn xem các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn (LXAT) là trách nhiệm, nghĩa vụ với xã hội để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn LXAT hiệu quả nhất cho cộng đồng. Nhờ đó, các chương trình đào tạo LXAT này được các cơ quan chính phủ, chính quyền và người dân đánh giá cao. Trong năm 2012, đã có gần 700.000 người tham gia các khóa đào tạo LXAT của HVN và các HEAD.

Đầu tiên, phải kể đến chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” đang được HVN phối hợp triển khai cùng các HEAD với các buổi vui học đầy bổ ích. Đến nay, chương trình đã phủ sóng đến 11 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng số 155.000 em học sinh tham gia. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo ATGT cho học sinh THCS, THPT mang tên “ATGT cho nụ cười ngày mai” cũng đã được triển khai tại 16 tỉnh, thành trên toàn quốc cho gần 487.000 học sinh. Tại đây, các em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng LXAT cơ bản để phòng tránh tai nạn.

Cô Lữ Thị Kim Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (Liên Chiểu, Đà Nẵng), chia sẻ: Chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” do HVN phối hợp tổ chức thực sự rất bổ ích cho các em học sinh. Các em được cung cấp các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, để không những nâng cao được ý thức của bản thân mà còn tuyên truyền cho các bạn, cho người lớn”.

Chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”.

Ông Masayuki Igarashi, Tổng Giám đốc Công ty HVN.

Các chương trình đào tạo LXAT trên mọi miền đất nước

Nhiều năm qua, HVN đã phối hợp với các cơ quan của chính phủ tiến hành chương trình đào tạo LXAT. Tính đến nay, chương trình đã phối hợp tập huấn kỹ thuật lái xe phân khối lớn cho gần 1.300 cán bộ, học viên là CSGT. Ngoài ra, HVN còn tổ chức đào tạo lái xe phòng vệ cho gần 1.500 người, trong đó có nhân viên các công ty như Unilever, Pepsi, Panasonic, Canon, Akzo Nobel, Danone, MSD, Dupont…

Lên sóng truyền hình từ năm 2004, tới nay chương trình “Tôi yêu Việt Nam” đã thu hút tới hàng chục triệu lượt khán giả trên khắp cả nước. Thông qua những tiểu phẩm vui nhộn, ngắn gọn, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần gần gũi với người dân. Đó là động lực rất lớn thúc đẩy HVN tiếp tục hoạt động ý nghĩa này. Ông Masayuki Igarashi, Tổng Giám đốc Công ty HVN, chia sẻ thêm: “HVN luôn nỗ lực hết mình để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ATGT và hướng dẫn LXAT cho cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn tại Việt Nam”.

