Avery Dennison RBIS khai trương nhà máy tại Long An

Nhà máy ở Long An là bước phát triển quan trọng trong hành trình của tập đoàn tại Việt Nam.

Tập đoàn cung cấp giải pháp tem nhãn mác, bao bì, phụ liệu trang trí, nhãn RFID Avery Dennison RBIS đã khánh thành nhà máy tại KCN Long Hậu, tỉnh Long An. Nhà máy có diện tích 28.000 m2. Tính từ năm 2003 đến nay tổng vốn đầu tư của tập đoàn lên đến 40 triệu USD. Nơi đây sẽ cung cấp các giải pháp đột phá cho ngành dệt may, da giày, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thương hiệu tại Việt Nam.

Dự kiến cuối năm 2016, tập đoàn sẽ áp dụng công nghệ in chuyển nhiệt Agility™ HD, giúp hình ảnh in trên sản phẩm có độ đàn hồi và co giãn tối đa; thẩm mỹ nhờ hình ảnh độc đáo, sắc nét.