Ba chương trình giá cực sốc của Big C

Đó là “Sinh nhật Big C giá cực sốc, đợt I”, “Sôi động cùng bóng đá giá cực sốc” và “Thực phẩm tươi sống chất lượng, giá cực sốc” do Big C tổ chức trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 2-6 đến 20-6.

Chương trình áp dụng cho hơn 1.000 mặt hàng với mức giảm giá 5%-50% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn đến gần 5 tỉ đồng. Cụ thể, chào mừng sinh nhật, Big C giảm giá 5%-40% kèm nhiều quà tặng thiết thực khi khách hàng mua quần áo, hóa mỹ phẩm, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, đồ gia dụng, hàng điện máy… Đặc biệt, khi tham gia chương trình, khách hàng không chỉ có dịp mua sắm thật tiết kiệm mà còn được tặng hai cơ hội trúng thưởng hấp dẫn: “Quét thẻ trúng ngay” và “Rút thăm hằng ngày” để trúng 380 tivi LCD Samsung 32 inch (hai tivi/cửa hàng/ngày) và 1.520 giải nhì là phiếu mua hàng 500.000 đồng (tám phiếu/cửa hàng/ngày). Người tiêu dùng mua sắm ở Big C. Ảnh: NG.MẪN Đồng hành cùng World Cup 2010, Big C giảm giá 5%-50% tivi LCD, quần áo thể thao, điện thoại di động, thực phẩm khô, nước giải khát, bia… cho những người hâm mộ quả bóng tròn. Cạnh đó còn được tặng quà bia Miller và cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng với 10 tivi plasma Panasonic 42 inch, 1.200 túi giữ lạnh, 4.800 bộ lót ly, vớ thể thao, bia Heineken, ly sứ có chữ ký của Ronaldo… NHƯ THỦY