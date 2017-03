Ba công ty lọt vào top 1.000 DN nộp thuế lớn nhất 2012

Đó là Công ty TNHH TMQT và DV Siêu thị Big C Thăng Long (EBT), Công ty TNHH TM và DV Siêu thị Big C An Lạc (EBA) và Công ty TNHH TM và DVQT Big C Đồng Nai (EBD).

Ba công ty này trực thuộc hệ thống siêu thị Big C, vinh dự nằm trong top 1.000 DN đóng thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam năm 2012. Đây là năm thứ ba liên tiếp các công ty trên đạt được danh hiệu này và thứ tự xếp hạng năm nay cao hơn năm trước. Bảng xếp hạng 1.000 DN nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam 2012 (V1000) nhằm tôn vinh và khuyến khích các DN nộp thuế thu nhập DN cao và có ý thức tuân thủ tốt chính sách, pháp luật về thuế. Trước đó, tại Hội nghị tuyên dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2011 do Cục Thuế TP.HCM tổ chức, Công ty EBA và EBG đã vinh dự nhận giấy khen của Tổng cục Thuế ghi nhận thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2011. Được biết nhiều năm qua, các công ty thuộc hệ thống các siêu thị Big C đã góp vào ngân sách Nhà nước một khoản thuế không nhỏ; nỗ lực kinh doanh và minh bạch trong công tác thuế, góp phần xây dựng đất nước. NSĐT