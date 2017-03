Bà Nà sẽ có hoa anh đào Nhật Bản

Vừa đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản nói chung và Đà Nẵng-Nhật Bản nói riêng. Đó là lễ trao tặng và trồng tượng trưng cây hoa anh đào Nhật Bản tại khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills.

Trước đó, từ tháng 5-2010, Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt-Nhật (Vijachip) đã bày tỏ mong muốn trao tặng TP Đà Nẵng 400 cây hoa anh đào giống (một biểu tượng tinh thần của đất nước Nhật Bản). Qua đề nghị của các cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Bà Nà Hills) đã được UBND TP Đà Nẵng tín nhiệm chỉ định phối hợp với Công ty Cây xanh Đà Nẵng tiếp nhận và trồng số cây hoa anh đào Nhật Bản trên núi Bà Nà.

Tại lễ trao tặng và trồng tượng trưng hoa anh đào tại Bà Nà vào ngày 26-11 sắp tới, ngài Yasuaki Tanizaki, tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Nhật, Đài Truyền hình Nhật Bản NHK… sẽ trực tiếp có mặt chứng kiến cùng lãnh đạo UBND TP và các ban ngành hữu quan của TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương huyện Hòa Vang.

Khu vực nhà ga số 1 - nơi sẽ diễn ra lễ trồng tượng trưng các cây hoa anh đào Nhật Bản vào ngày 26-11.

Ở Bà Nà vốn có cây đào chuông rất quý hiếm, mọc nhiều từ chùa Linh Ứng đến Bà Nà Bynight, cũng chỉ nở mỗi độ xuân về như hoa anh đào. Tên “đào chuông” do cư dân địa phương đặt, vì khi hoa nở trông như những chiếc chuông nhỏ màu hồng đậm, treo lủng lẳng trên cành, gặp nắng sớm ban mai tạo ra hiệu ứng óng ánh màu hồng như hàng trăm đôi môi người đẹp đang mỉm cười. Búp, lá non của đào chuông cũng đổi màu từ đỏ hồng đến xanh non rất đặc sắc.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, cho hay: “Từ những ngày đầu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills - Đà Nẵng, với nhận thức phát triển du lịch bền vững phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, chúng tôi rất quan tâm và coi trọng vấn đề quản lý bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học. Bà Nà Hills nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung rất tự hào với du khách thập phương về hoa đào chuông, một loại hoa quý hiếm, độc đáo của Đà Nẵng. Và giờ đây, niềm tự hào ấy được nhân đôi vì có thêm sự xuất hiện của hoa anh đào Nhật Bản”.

Được biết, 400 cây giống của loài hoa anh đào đẹp nổi tiếng này đã được đưa trực tiếp từ Nhật Bản sang Đà Nẵng bằng đường biển từ tháng 10 vừa qua. Ngoài 18 cây giống đầu tiên được trồng tượng trưng ở khu vực sân nhà ga 1 (ga đi) và ga 2 (ga đến) của Bà Nà Hills, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, số cây còn lại được Vijachip ươm trồng, chăm sóc tại vườn ươm của công ty ở KCN Hòa Khánh. Sau một năm, khi cành hom đã sinh trưởng, phát triển ổn định (có đủ rễ, cành, lá), số cây anh đào này sẽ tiếp tục được đưa lên trồng ở quần thể du lịch Bà Nà-Suối Mơ.

Ông Đặng Minh Trường nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ những cây hoa anh đào như một sự tri ân những tấm thịnh tình quý mến đã dành cho Bà Nà Hills niềm vinh dự được tiếp nhận món quà quý báu này. Việc trồng cây hoa anh đào sẽ góp phần làm phong phú thêm thảm thực vật của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa ở độ cao trên 1.400 m so với mực nước biển, có điều kiện khí hậu phù hợp với loài cây xứ lạnh, tạo thêm sản phẩm độc đáo để thu hút khách du lịch!”.

Ông cũng cho biết thêm, cùng với dự án trồng hoa anh đào Nhật Bản, Bà Nà Hills đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì nhiều dự án trồng cây xanh, bảo vệ thiên nhiên, không ngừng giáo dục cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên. Ông tin tưởng du khách Nhật Bản, du khách Việt Nam và từ khắp nơi khi đến Bà Nà Hills sẽ được tận hưởng cảm giác thân thuộc như ở nhà, sẽ có thời gian vui vẻ, hạnh phúc đáng nhớ với những ưu đãi mà thiên nhiên bồng lai tiên cảnh, cỏ cây hoa lá… ở đây mang lại.

HẢI CHÂU