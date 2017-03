Bác bỏ thông tin không chính xác về sản phẩm sữa bột Super Milk

Cùng ngày, báo chí đưa tin sản phẩm sữa Super Milk ghi trên bao bì có hàm lượng chất đạm 30% nhưng kiểm tra không đạt mức công bố. Giải thích về điều này, VINACALI cho biết: Hàm lượng này đã được công bố từ năm 2005 và công bố này đã không còn áp dụng hơn một năm nay và công ty đã thu hồi từ lâu.

Hiện công ty đã áp dụng công bố chất lượng mới cho tất cả sản phẩm sữa theo đúng tiêu chuẩn do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) quy định. Ví dụ như sản phẩm sữa bột Super Milk theo công bố chất lượng mới có hàm lượng đạm là 11%-18,55%. Kết quả xét nghiệm do Thanh tra Sở Y tế TP.HCM lấy mẫu ngẫu nhiên tại công ty ngày 10-2-2009 tại Viện Vệ sinh y tế công cộng đã cho kết quả đạt tiêu chuẩn như công bố.

Vì vậy, với các thông tin đăng chưa rõ trên báo chí, VINACALI đã làm văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị có giải pháp làm rõ để tránh gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín các sản phẩm sữa của công ty đối với người tiêu dùng.