Bài 2: Các chất khí nhân tạo gây ô nhiễm nhất

Các khí nhân tạo nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người và khí quyển Trái đất đã được biết đến gồm: cacbon dioxit (CO 2 ), dioxit sunfua (SO 2 ), cacbon monoxit (CO), nitơ oxit (N 2 O), clorofluorocacbon (còn gọi là CFC) và mêtan (CH 4 ).

Những chất khí độc hại

- Cacbon dioxit (CO 2 ): CO 2 với hàm lượng 0,03% trong khí quyển là nguyên liệu cho quá trình quang hợp để sản xuất năng suất sinh học sơ cấp ở cây xanh. Thông thường, lượng CO 2 sản sinh một cách tự nhiên cân bằng với lượng CO 2 được sử dụng cho quang hợp. Hai loại hoạt động của con người là đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng đã làm cho quá trình trên mất cân bằng, có tác động xấu đến khí hậu toàn cầu.

Lò Gốm-Tân Hóa (quận 6), từ một dòng kênh đen và thúi, ô nhiễm trầm trọng, TP.HCM đã nỗ lực cải thiện để mang lại cho người dân một môi trường sống tốt hơn.

- Dioxit sunfua (SO 2 ): Dioxit sunfua (SO 2 ) là chất gây ô nhiễm không khí có nồng độ thấp trong khí quyển, tập trung chủ yếu ở tầng đối lưu. Dioxit sunfua sinh ra do núi lửa phun, do đốt nhiên liệu than, dầu, khí đốt, sinh khối thực vật, quặng sunfua,v.v... SO 2 rất độc hại đối với sức khỏe của người và sinh vật, gây ra các bệnh về phổi khí phế quản. SO 2 trong không khí khi gặp oxy và nước tạo thành axit, tập trung trong nước mưa gây ra hiện tượng mưa axit.

- Cacbon monoxit (CO): CO được hình thành do việc đốt cháy không hết nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và một số chất hữu cơ khác. Khí thải từ các động cơ xe máy là nguồn gây ô nhiễm CO chủ yếu ở các thành phố. Hằng năm, trên toàn cầu sản sinh khoảng 600 triệu tấn CO. CO không độc với thực vật vì cây xanh có thể chuyển hóa CO thành CO 2 và sử dụng nó trong quá trình quang hợp. Vì vậy, thảm thực vật được xem là tác nhân tự nhiên có tác dụng làm giảm ô nhiễm CO. Khi con người ở trong không khí có nồng độ CO khoảng 250 ppm sẽ bị chết.

- Nitơ oxit (N 2 O): N 2 O là loại khí gây hiệu ứng nhà kính, được sinh ra trong quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch. Hàm lượng của nó đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu, hằng năm khoảng 0,2%-0,3%. Một lượng nhỏ N 2 O khác xâm nhập vào khí quyển do kết quả của quá trình nitrat hóa các loại phân bón hữu cơ và vô cơ. N 2 O xâm nhập vào không khí sẽ không thay đổi dạng trong thời gian dài, chỉ khi đạt tới những tầng trên của khí quyển nó mới tác động một cách chậm chạp với nguyên tử oxy.

- Clorofluorocacbon (viết tắt là CFC): CFC là những hóa chất do con người tổng hợp để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và từ đó xâm nhập vào khí quyển. CFC 11 hoặc CFCl3 hoặc CFCl 2 hoặc CF 2 Cl 2 (còn gọi là freon 1 2 hoặc F1 2 ) là những chất thông dụng của CFC. Một lượng nhỏ CFC khác là CHC1F 2 (hoặc F 22 ), CCl 4 và CF 4 cũng xâm nhập vào khí quyển. Cả hai hợp chất CFC 11 và CFC 1 2 hoặc freon đều là những hợp chất có ý nghĩa kinh tế cao, việc sản xuất và sử dụng chúng đã tăng lên rất nhanh trong hai thập niên vừa qua. Chúng tồn tại cả ở dạng sol khí và không sol khí. Dạng sol khí thường làm tổn hại tầng ôzôn, do đó là sự báo động về môi trường, những dạng không sol khí thì vẫn tiếp tục sản xuất và ngày càng tăng về số lượng. CFC có tính ổn định cao và không bị phân hủy. Khi CFC đạt tới thượng tầng khí quyển, chúng sẽ được các tia cực tím phân hủy. Tốc độ phân hủy CFC sẽ rất nhanh nếu tầng ôzôn bị tổn thương và các bức xạ cực tím tới được những tầng khí quyển thấp hơn.

- Mêtan (CH 4 ): Mêtan là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Nó được sinh ra từ các quá trình sinh học như sự men hóa đường ruột của động vật có guốc, cừu và những động vật khác, sự phân giải kỵ khí ở đất ngập nước, ruộng lúa, cháy rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch. CH4 thúc đẩy sự oxy hóa hơi nước ở tầng bình lưu. Sự gia tăng hơi nước gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều so với hiệu ứng trực tiếp của CH 4 . Hiện nay, hằng năm khí quyển thu nhận khoảng từ 400 đến 765 x 1012g CH 4 .

Các nguyên tắc chủ yếu của công tác quản lý môi trường?

Các nguyên tắc chủ yếu của công tác quản lý môi trường bao gồm: công tác quản lý môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội đất nước, giữ cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường; kết hợp các mục tiêu quốc tế-quốc gia-vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư trong việc quản lý môi trường; quản lý môi trường cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp thích hợp; phòng chống, ngăn ngừa tai biến và suy thoái môi trường cần được ưu tiên hơn việc phải xử lý, hồi phục môi trường nếu để gây ra ô nhiễm môi trường; người gây ô nhiễm phải trả tiền cho các tổn thất do ô nhiễm môi trường gây ra và các chi phí xử lý, hồi phục môi trường bị ô nhiễm. Người sử dụng các thành phần môi trường phải trả tiền cho việc sử dụng gây ra ô nhiễm đó.

PHI NGUYỄN (Tổng hợp từ www.vea.gov.vn)