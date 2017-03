Bài 2: Pháp luật trên giấy, doanh nghiệp chủ động đối phó

Kỳ này, xin giới thiệu một số vướng mắc trong pháp luật, thiếu cơ chế giám sát của cơ quan chức năng và yếu tố dân chủ của người dân về BVMT.

Pháp luật chỉ mới ở trên giấy

Trên thực tế, doanh nghiệp sẽ không bao giờ tự nguyện bỏ tiền ra để mua sắm và vận hành công nghệ sạch nếu chỉ vì họ quan tâm đến môi trường! Tuy nhiên, một khi nhà nước đã đưa ra hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cụ thể, rõ ràng với các hình thức xử lý nghiêm khắc như đình chỉ hoạt động thì chắc chắn các doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ hiện đại...

Thông thường, chỉ cần chúng ta thực hiện tốt những quy định pháp luật thì chắc chắn hoạt động BVMT sẽ đạt được những kết quả khả quan. Song rất tiếc là nhiều quy định của pháp luật môi trường trong thời gian qua chỉ tồn tại trên giấy! Ví dụ, vấn đề thu phí BVMT đối với các phương tiện giao thông cơ giới đã được quy định tại Luật BVMT năm 1993 nhưng cho đến khi luật này hết hiệu lực thì việc thu phí vẫn chưa được triển khai áp dụng. Mặc dù cho đến nay, Luật BVMT 2005 đã ban hành được ba năm nhưng có rất nhiều quy định trong luật này vẫn chưa được triển khai thực hiện như vấn đề thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ (Điều 67); vấn đề thu phí môi trường (Điều 112)...

Có thể nói, các văn bản pháp luật về môi trường của Việt Nam chưa được thiết kế có hệ thống, đồng bộ nên dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn cho thực hiện. Có nhiều yếu tố cấu thành môi trường nhưng chỉ có Luật BVMT mà lại thiếu Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Năng lượng nguyên tử... Đặc biệt, các văn bản trên được nhiều cơ quan khác nhau soạn thảo, ban hành vào những thời điểm khác nhau nên việc xác định phạm vi điều chỉnh bị chồng lấn.

Môi trường không có giới hạn địa giới

Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường vẫn chưa đảm bảo phù hợp với tính thống nhất của môi trường về không gian cũng như mối tương tác giữa các yếu tố môi trường. Song thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường hiện nay vẫn xác định theo địa giới hành chính, thiếu thể chế liên vùng, vai trò trung ương trong điều phối sự phối hợp giữa địa phương rất mờ nhạt.

Môi trường là sự tương tác của nhiều yếu tố nhưng có quá nhiều đầu mối quản lý. Bộ TNMT quản lý về BVMT và các yếu tố như đất đai, nước, khoáng sản, biển và khí tượng thủy văn. Trong khi đó, rừng, thủy sản vẫn thuộc quyền quản lý của Bộ NN & PTNT. Không chỉ vậy, tài nguyên nước hiện vẫn nhập nhằng về thẩm quyền quản lý giữa Bộ TNMT (quản lý chuyên ngành nguồn nước) và Bộ NN & PTNT (quản lý thủy lợi).

Hạn chế về cơ chế giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm...

Trong thực tế, những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường thường không được phát hiện kịp thời. Biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm còn mang tính hình thức, chưa đủ sức răn đe, thiếu nhất quán đã tạo ra tiền lệ xấu, không chế tài mạnh. Nói không ngoa rằng cho dù có thần thánh thì cũng không thể nào phát hiện hết những hành vi vi phạm, còn nếu giám sát thì vô cùng tốn kém. Do vậy, để ngăn chặn hành vi vi phạm, vấn đề mấu chốt là chế tài nghiêm khắc để các chủ thể, các doanh nghiệp không dám vi phạm, tránh tình trạng chủ động vi phạm rồi chấp nhận nộp phạt...

Vai trò của người dân?!

Về bản chất, ý thức về quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân là rất cao, do đó họ biết sử dụng quyền này để phát hiện, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Ví dụ khi một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, xâm phạm đến quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân, người dân không chỉ có quyền tố cáo hành vi vi phạm đó mà có quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng. Nếu người dân sử dụng quyền này một cách triệt để sẽ tạo sức ép rất lớn đối với các cơ sở sản xuất vì họ sợ bồi thường. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm, làm thiệt hại đến người dân nhưng hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến việc bồi thường. Tình trạng này không chỉ xuất phát từ ý thức về quyền của người dân mà còn do pháp luật về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường chưa thực hiện hết chức năng của nó. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người bị thiệt hại phải chứng minh mối quan hệ này đôi khi là điều không thể!?

Không chỉ vậy, Luật BVMT năm 2005 cũng đã có những quy định về sự tham gia của người dân, quyền được tiếp cận thông tin về môi trường và vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở về môi trường (từ Điều 102 đến Điều 105). Tuy nhiên, những quy định này chưa đầy đủ, có nhiều thông tin rất cần cho việc kiểm tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo hoặc có liên quan đến quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân như báo cáo đánh giá môi trường, chiến lược, thông tin về hiện trạng, hồ sơ xử lý từng vụ việc vi phạm... lại không có trong danh mục những thông tin cần công khai. Chúng ta cũng chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm phải công khai, hình thức xử lý đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ, thiếu trung thực... Do đó, muốn khắc phục và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong BVMT cần phải có những giải pháp đồng bộ từ việc xây dựng luật, cơ chế, chính sách...