Bài toán kim cương nhân tạo

Không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây, khi đến cửa hàng kinh doanh trang sức, đá quý người ta cũng đều được giới thiệu về KCNT. Thậm chí, dòng sản phẩm này đã trở thành chủ đề “hot” được nhiều người tìm hiểu và bàn tán, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Lựa chọn tiêu dùng thông minh

Có thể nói lý do đầu tiên khiến KCNT trở nên hút hàng là do có vẻ đẹp hoàn mỹ, sáng bóng và lấp lánh như kim cương thật, khó phân biệt được bằng mắt thường, trong khi giá thành lại thấp hơn rất nhiều và phù hợp với khả năng mua sắm của mọi người.

Thanh Hương, một thành viên của diễn đàn dành cho phụ nữ đã đưa ra ví dụ khá hay và mang tính thực tế, lý giải vì sao chị lại chọn sử dụng KCNT: “Tôi từng mua một viên kim cương thật 4,5 ly; nước F VVS1 với giá 1.000 USD, tương đương 20 triệu đồng (tỉ giá lúc mua khoảng 20.000 đồng/USD). Sau một thời gian, tôi cần tiền nên phải bán viên kim cương và được thu lại với giá 900 USD (tương đương 18,9 triệu đồng) do phải chịu lỗ 10% trên giá mua ban đầu. Như vậy, giá một viên kim cương đã giảm đáng kể! Sau đó, tôi đã chuyển sang mua KCNT với giá chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng vẫn bảo đảm giá trị thẩm mỹ, làm đẹp”. Cùng quan điểm với chị Hương, một thành viên khác cũng chia sẻ: “Mỗi người có cách tiêu dùng theo sở thích và thói quen riêng nhưng để gọi là tiêu dùng thông minh thì cần phải cân đối được ngân sách chi tiêu hợp lý, đồng thời món đồ được mua vẫn có thể mang lại giá trị thẩm mỹ. Với bản thân tôi, trang sức KCNT là mặt hàng không xa xỉ, thích hợp với mọi hoàn cảnh sử dụng và hơn hết là thời trang”.

Giá trị vật chất, vẻ đẹp và độ bền của kim cương thiên nhiên là không thể phủ nhận. Nó thể hiện đẳng cấp và sự sang trọng của người sở hữu. Song, với giá thấp hơn nhiều, quả thực việc dùng trang sức KCNT sẽ tạo cho người ta cảm giác an toàn và thoải mái hơn trong việc làm đẹp và sử dụng.

Không chỉ là món trang sức

Theo nhận định của nhiều chuyên gia về trang sức đá quý, xu hướng sử dụng trang sức hiện đại sẽ giúp tôn vinh vẻ đẹp, thể hiện phong cách thời trang của chủ nhân... Ngày nay, người ta còn đeo trang sức theo màu sắc, kích cỡ sao cho hợp với phong thủy, ngũ hành và các quan niệm duy tâm.

Được biết đến như một thương hiệu hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực cung cấp và chế tác trang sức KCNT cao cấp. Công ty TNHH Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Ngọc Long Châu với thương hiệu KCNT Ngọc Long Châu là sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng cho những món trang sức đẹp như ý, đẳng cấp mà không xa xỉ. Những bộ trang sức KCNT của Ngọc Long Châu lấp lánh và đẹp rực rỡ, đánh thức mọi giác quan của những ai ngắm nhìn nhờ được tính những viên KCNT 16 mũi tên may mắn.

Những hình tượng, hiệu ứng ánh sáng kỳ diệu và tuyệt vời do giác cắt Tỏa sáng 16 mũi tên và Bông hoa an lành 16 cánh (ảnh) mang lại cho những viên đá này vẻ đẹp lung linh và lộng lẫy cho bất kỳ ai sở hữu. Ngoài ra, với màu sắc đa dạng tương tự các loại đá quý có trong thiên nhiên, tương ứng với ngũ hành phong thủy, trang sức đính KCNT 16 mũi tên may mắn còn ẩn chứa nhiều ý niệm duy tâm với nhiều đều mong ước được gửi gắm cho tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu, cho những điều may mắn, an lành và viên mãn trong cuộc sống.

Món quà ý nghĩa cho ngày 20-10

