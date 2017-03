Bạn trẻ chung tay: Bảo vệ môi trường nông thôn

Nhiều năm liền, Đại sứ Môi trường Bayer 2012 luôn là chương trình được giới trẻ cả nước mong đợi. Đây là dịp để các bạn nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường. Song song đó là triển khai các chương trình hành động để cải thiện tình trạng môi trường tại cộng đồng. Đại sứ Môi trường Bayer là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc. Tại Việt Nam, năm nay chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) và Hội Sinh viên Việt Nam (TP.HCM).

Bảo tồn đa dạng sinh học

Sau khi qua vòng tuyển chọn, chương trình đã xác định được tám đại sứ môi trường để tham gia hội trại sinh thái. Đúng với chủ đề Hành trình cho những trái tim xanh, điểm đến đầu tiên là Vườn quốc gia Tràm Chim, thuộc huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Đây là khu đất ngập nước, nơi cư trú của hơn 130 loài cá nước ngọt, 131 loài chim, trong đó có 32 loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Chẳng hạn như ngan cánh trắng, đại bàng đen, bồ nông chân xám, sếu đầu đỏ...

Đại sứ Môi trường Bayer 2012 là một trong những hoạt động về môi trường thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Nơi đây hiện diện 130 loài thực vật với sáu kiểu quần xã đặc trưng phân bố xem kẽ nhau. Đó cũng là khu bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng Đồng Tháp Mười nhằm bảo vệ khu vực di trú cho các loài chim di cư; bảo tồn các loài động, thực vật bản địa; các nguồn gen quý hiếm... Các tân đại sứ có dịp tìm hiểu về các loài chim và đa dạng sinh học dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Ngoài ra, các bạn còn được tập huấn về kỹ năng đi rừng, tham gia nhiều hoạt động tập thể với nội dung xoay quanh các chủ đề về hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường. Qua đó, các bạn được cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một đại sứ môi trường thực thụ. ThS Nguyễn Trần Vỹ, Viện Sinh học nhiệt đới, cho biết: “Một trong những mục tiêu quan trọng của Hội trại sinh thái chương trình Đại sứ Môi trường Bayer 2012 là trang bị cho các bạn đại sứ những kiến thức tổng quan về biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc khám phá tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Tràm Chim. Đây là nền tảng để phát triển tình yêu thiên nhiên của các bạn cũng như các thành viên khác tham gia hội trại. Ngoài ra, hội trại còn cung cấp một số kỹ năng để giúp các bạn đại sứ truyền đạt hiệu quả những kiến thức này cho các đối tượng khác nhau trong xã hội”. Sau đó, đoàn đã tiến về khu vực xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Long An thăm gia đình và tham quan đồng ruộng. Đây là dịp để các đại sứ tìm hiểu cuộc sống thường ngày của một hộ nông dân và những công việc đồng áng của họ.

Một ngày làm nông dân

Thông qua hội trại sinh thái và kết quả thực hiện dự án, ban tổ chức sẽ chọn ra đại sứ Môi trường Bayer xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham gia vào chuyến du khảo sinh thái từ ngày 3 đến 8-11 tại Leverkusen (Đức). Đây là dịp để các bạn cùng giao lưu, học hỏi với các đại sứ đến từ 19 quốc gia trên toàn thế giới.

Thái Bình Trung là một trong năm xã vùng biên giới Vĩnh Hưng, nông dân sống chủ yếu là nghề trồng lúa. Quy trình một vụ lúa 90-95 ngày, gồm dọn đất, xử lý giống, gieo sạ, cấy dặm, bón phân, quản lý dịch hại, thu hoạch, bán lúa tươi hoặc sấy hay phơi bán lúa khô. Đất canh tác tại khu vực này có đặc điểm là bị nhiễm phèn và nghèo dinh dưỡng. Đây chính là trở ngại gây khó khăn trong canh tác như rễ kém phát triển, dịch hại dễ tấn công, tăng chi phí sản xuất, giảm năng suất... Trong hai năm gần đây, nhiều nông dân đã áp dụng giải pháp Much More Rice của Bayer giúp trình độ canh tác lúa tiến bộ hơn. Đây là quy trình khép kín nhằm quản lý tốt các sâu bệnh hại chính trên cây lúa, giúp tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận. Tại đây, các bạn đã tham gia cuộc thi vận động, lý thuyết để tổng hợp kiến thức và kinh nghiệm thu thập được trong suốt kỳ hội trại. Đặc biệt, các đại sứ, ban tổ chức chương trìnhđã trao tặng 2.000 quyển tập cho các em học sinh tại trường tiểu học và Trường THCS Thái Bình Trung. Hiện nay biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là những chủ đề nóng của toàn cầu. Bởi vì nó có liên quan mật thiết đến các mục tiêu phát triển bền vững của xã hội. Do vậy, bảo vệ môi trường thiên nhiên, đa dạng sinh học là trách nhiệm của cộng đồng.

NGỌC CHÂU