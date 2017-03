Bánh Trung thu Hà Nội đậm đà hương vị Việt

Năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng sản lượng tiêu thụ bánh Trung thu của các hãng bánh nổi tiếng vẫn không suy giảm, bởi nhu cầu biếu, tặng bánh nhân dịp Trung thu vẫn tăng. Trong đó, bánh Trung thu Hà Nội cũng là một trong những đơn vị có sản lượng tiêu thụ bánh Trung thu khá cao do sự tín nhiệm của khách hàng vì thương hiệu uy tín lâu năm.

Đối với các trẻ nhỏ, Trung thu chính là niềm vui khi được rước đèn, được gửi những ước mơ trẻ thơ lên cung trăng cùng với chú Cuội và chị Hằng. Còn với người lớn, Trung thu là dịp để bày tỏ tấm lòng thành kính với đấng sinh thành, tình cảm chân thành với người thân bè bạn, hay lời cảm ơn ý nghĩa đến với đối tác, khách hàng thân hữu. Thấu hiểu được ý nghĩa này, Cơ sở Bánh mì Hà Nội (địa chỉ duy nhất tại 83-85 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM) đã liên tục thay đổi mẫu mã, cải tiến công nghệ mới và chất lượng sản phẩm được nâng cao đáp ứng nhu cầu của các khách hàng sành điệu muốn thưởng thức những chiếc bánh Trung thu Hà Nội cao cấp, đậm đà hương vị Việt.

Đậm đà hương vị Việt

Với trên 35 năm kinh nghiệm sản xuất các loại bánh ngọt, bánh nướng, giò chả, paté, xúc xích, xôi khúc, xôi lá sen… đặc biệt là các loại bánh đặc sản theo mùa như tết Nguyên đán thì có bánh chưng nếp Bắc gói lá dong, bánh tét…; Giáng sinh có các loại bánh kem, gà tây quay…; mùa Trung thu thì có các loại bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo, bánh chay).

Tất cả loại bánh do Cơ sở Bánh mì Hà Nội sản xuất đều mang đậm hương vị Việt đặc trưng, sản phẩm được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và nguyên liệu sản xuất được chủ nhân của cơ sở chọn lọc từ những nguyên liệu tốt, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cơ sở Bánh mì Hà Nội chính gốc và duy nhất ở 83-85 Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP.HCM).

Một trong những mẫu bánh Trung thu đặc biệt của Cơ sở Bánh mì Hà Nội.

Nhiều loại bánh Trung thu Hà Nội mang đậm nét văn hóa Việt và được thực khách chọn mua biếu tặng nhau vào dịp Trung thu như: bánh Trung thu nhân thập cẩm gà quay lá chanh xá xíu 2-3 trứng vịt muối; thập cẩm đặc biệt vi cá, hạt sen 2-3 trứng vịt muối; gà quay, vi cá, sen, lạp xưởng tám trứng vịt muối; bánh nướng hay bánh dẻo nhân hạt sen Hà Nội 2-3 trứng vịt muối; bánh nướng hay bánh dẻo nhân đậu xanh kết hợp với hoa bưởi thơm lừng 2-3 trứng vịt muối; bánh nướng nhân dừa sữa sầu riêng hai trứng; bánh nướng nhân khoai môn hai trứng và các loại bánh chay.

Bánh ngon, hợp vệ sinh, mẫu mã đẹp

Các loại bánh Trung thu do Cơ sở Bánh mì Hà Nội sản xuất được công bố công khai bảng giá trên website: www.banhmihanoi.com. Bà Trần Thị Thủy, nhà ở quận 7, cho biết: “Cứ đến mùa Trung thu, các con tôi lại yêu cầu mẹ mua bánh Trung thu Hà Nội. Tuy nhiên, bây giờ các cơ sở bánh mì Hà Nội giả mạo mọc đầy đường Huỳnh Tấn Phát, Dương Bá Trạc… tại các quận 7, 8 nên mỗi lần có nhu cầu, các con tôi nhắc nhở mẹ phải mua đúng cơ sở chính gốc ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 mới chịu”. Khi được hỏi vì sao mọi người lại yêu thích và chọn bánh Trung thu của Cơ sở Bánh mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật thì hầu hết thực khách đều có chung câu trả lời là bánh Trung thu Hà Nội thơm ngon, nhân dẻo, độ ngọt vừa phải phù hợp cho tất cả mọi người nhất là những người không thích ăn ngọt, người có nguy cơ bệnh tiểu đường hoặc béo phì…

Đặc biệt, bánh Trung thu Hà Nội được sản xuất liên tục theo nhu cầu của sản lượng tiêu dùng nên bảo đảm không có bánh cũ. Chính vì lợi thế này nên người tiêu dùng có thể yên tâm đặt hàng ngay để được thưởng thức những chiếc bánh ngon, thơm phức mới ra lò.

Bánh Trung thu Hà Nội - ngàn lời tri ân khách hàng Mỗi chiếc bánh đều có một mùi vị thơm ngon và độ ngọt, dẻo khác nhau tạo thành hương vị đặc biệt, đó là nét riêng của bánh Trung thu do Cơ sở Bánh mì Hà Nội sản xuất. Chủ nhân cơ sở này cũng cho biết: “Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi lời tri ân đến tất cả quý khách hàng tin cậy và thương yêu sản phẩm bánh mì và bánh Trung thu Hà Nội trong nhiều năm qua, mong rằng quý khách tiếp tục ủng hộ cho thương hiệu uy tín, lâu đời này tại cơ sở chính gốc duy nhất ở địa chỉ 83-85 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM. Khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại (08) 38.334.288 hoặc 0908.16.3336. Các công ty trước khi đặt hàng, quý khách có thể đăng ký dùng thử bánh ngay tại chỗ để có sự lựa chọn chính xác, chúng tôi sẽ có nhân viên phục vụ tận nơi và giao hàng ngay theo yêu cầu. Với số lượng nhiều, sẽ được giảm giá ưu đãi đặc biệt từ 5% đến 15% tùy số lượng hộp bánh.

MINH VY