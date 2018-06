Bảo hiểm AIA Việt Nam ra mắt sách nấu ăn

Dịp này, AIA Việt Nam giới thiệu bản thử nghiệm trang thông tin https://livbyaia.com.vn.



Lív, lấy cảm hứng từ chữ “Live” hay “Life in Vietnam”, được thiết kế như trang thông tin dành riêng cho bảo hiểm nhân thọ và những lời khuyên cùng các câu chuyện về sống khỏe thú vị…

AIA Việt Nam dự kiến phát triển Lív tập trung vào ba nhóm thói quen thường nhật để khuyến khích người Việt sống khỏe hơn đó là: Eat well-chế độ ăn cân bằng đầy đủ dinh dưỡng, Do well-hoạt động thể chất thường xuyên và Think Well-tinh thần minh mẫn.

Đại diện AIA cho biết với mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người tăng nhận thức về sống khỏe, bắt đầu những thói quen lành mạnh mỗi ngày… Lív cam kết đồng hành cùng người Việt trong hành trình hướng tới một cuộc sống khỏe hơn, lâu lơn, hạnh phúc hơn.