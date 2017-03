Bảo hiểm chăm sóc HS: Không nên để các em gián đoạn việc học

Có một thực tế là hầu hết các em học sinh phổ thông các cấp, việc tham gia bảo hiểm chỉ giới hạn ở bảo hiểm y tế theo quy định bắt buộc. Thế nhưng theo đánh giá chung thì hiện nay tỷ lệ học sinh cả nước có tham gia bảo hiểm toàn diện là khá thấp so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Nếu không tham gia bảo hiểm, khi rủi ro, tai nạn và bệnh tật xảy ra với con em mình, nhiều hộ gia đình, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa sẽ không có đủ khả năng tài chính để chi trả những chi phí cần thiết. Điều này vô tình đã tước đi những quyền lợi chính đáng của trẻ. Do điều kiện kinh tế của hầu hết gia đình ở nông thôn, bản thân cha mẹ chưa thể nhìn thấy vấn đề bảo hiểm cho con em là cần thiết. Trong khi đó, ở các thành phố lớn, nhờ mức sống và trình độ dân trí cao hơn nên số học sinh được tham gia bảo hiểm chiếm 60% trong tổng số học sinh đến trường.

Hiện nay, sản phẩm bảo hiểm chăm sóc học sinh có khá nhiều quyền lợi cho trẻ và gia đình. Trong suốt một năm học, không ai có thể chắc chắn con em mình không bị gián đoạn học tập do ốm đau, tai nạn hay những rủi ro ngoài ý muốn. Trong trường hợp này, bảo hiểm sẽ chi trả học phí, tiền ăn ở, đi lại cho các em. Không chỉ chi trả trực tiếp cho người được bảo hiểm (học sinh), người nuôi dưỡng trực tiếp cho các em cũng được bảo hiểm bồi thường khi họ bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hay tử vong, không còn khả năng nuôi dưỡng con em mình. Ngoài ra, khi phải đến bệnh viện để giải phẫu thẩm mỹ mặt, tái tạo răng, chỉnh sửa hay làm mới răng do tai nạn gây ra, các em cũng được bảo hiểm đứng ra giải quyết chi phí.

Với mức phí rất dễ chấp nhận: từ 40.000 đến 160.000 đồng/năm, khi có vấn đề không may xảy ra, mức bồi thường có thể lên tới 100 triệu đồng. Các bậc phụ huynh hãy chia sẻ và quan tâm tới con em mình, đừng để các em bị gián đoạn học tập bởi lý do sức khỏe và cùng các em an tâm đến trường mỗi ngày.