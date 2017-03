Bảo hiểm cháy nổ xe máy chỉ 10.000 đồng/xe/năm

Doanh thu hợp nhất đạt hơn 3.970 tỉ đồng, cao hơn 18,1% so với cùng kỳ năm 2011. Dịp này, Bảo Việt giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong; bảo hiểm cháy nổ xe máy với mức phí chỉ từ 10.000 đồng/xe/năm. Ngoài ra, tập đoàn còn ra mắt hai sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện là An tâm toàn mỹ và An tâm sống khỏe. Các sản phẩm này bảo hiểm cho hơn 50 bệnh lý của phụ nữ, gần 600 các loại phẫu thuật và điều trị ngoại khoa mở rộng. Đặc biệt, An tâm sống khỏe sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho khách hàng khi mắc phải một trong 36 bệnh lý nghiêm trọng.

NGỌC CHÂU