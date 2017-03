Bảo hiểm cho điện thoại di động

Với sản phẩm bảo hiểm này, trong trường hợp ĐTDĐ bị mất cắp, tổn thất bất ngờ do tai nạn, do nước, cuộc gọi bị lạm dụng do hậu quả của việc mất cắp ĐTDĐ trong giới hạn địa lý và trong thời hạn bảo hiểm (được mở rộng tối đa 60 ngày trong một năm, trên phạm vi toàn cầu)... khách hàng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bằng ĐTDĐ cùng nhãn hiệu, cùng năm sử dụng hoặc một khoản tiền tương đương nhưng không vượt quá 17 triệu đồng (trong trường hợp không thể thay thế bằng ĐTDĐ cùng nhãn hiệu).