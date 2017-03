Bảo hiểm dưới giá trị và quyền lợi sửa chữa không khấu hao

Gần đây, các siêu xe đắt tiền trên thế giới hầu như đã có mặt tại Việt Nam. Việc có được một chiếc xe ôtô là điều không quá khó khăn nhưng nó vẫn là tài sản đáng giá của người sở hữu, đôi khi phải tích cóp cả một thời gian dài mới có được. Đó là lý do mà các chủ xe, đặc biệt là các ông thường chăm chút, bảo vệ, giữ gìn xe vô cùng cẩn thận và thường ví von chiếc xe là “vợ hai” của mình.

Giữ gìn, o bế kỹ là thế nhưng khi va quẹt, tai nạn xảy ra lại là điều không tránh khỏi. Ngoài những vấn đề bất trắc do thiên tai gây ra thì ở Việt Nam, hệ thống giao thông còn lạc hậu nên tỉ lệ rủi ro va chạm xảy ra trên đường rất cao, bất chấp người lái xe có lái giỏi và cẩn thận tới đâu đi chăng nữa. Do đó, các chủ xe thường rất kỹ càng trong việc lựa chọn công ty bảo hiểm để bảo vệ cho chiếc xe của mình.

Tuy vậy, khi đặt bút ký hợp đồng mua bảo hiểm, đa số các chủ xe thường quan tâm đến mức phí mà quên đi những đặc điểm sản phẩm khác nhau giữa các công ty bảo hiểm. Đôi khi chỉ vì mong muốn có một mức phí thấp hơn mà các chủ xe đề nghị bảo hiểm cho chiếc xe với giá trị thấp hơn giá trị thật sự của xe trên thị trường. Và đó cũng chính là nguyên nhân làm cho chủ xe phải chuốc lấy bực mình khi xe gặp sự cố phải yêu cầu bồi thường.

Với chiếc xe có giá trị lớn, việc phải làm đồng, sơn lại, đánh bóng sau khi bị va quẹt sẽ làm mất đi giá trị của xe. Vì vậy, hãy khôn ngoan để lựa chọn gói bảo hiểm thích hợp cho “xế cưng” của bạn. (Ảnh minh họa: PHI LÂN)

Anh Bùi Văn Cường (TP.HCM), chủ nhân của chiếc Mercedes E240 sản xuất năm 2006, cho biết: “Do muốn đóng phí thấp khi mua bảo hiểm nên tôi chỉ mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình với giá trị là 600 triệu đồng. Vì vậy, khi chiếc kính chiếu hậu bên phải bị bọn trộm bẻ mất, tôi làm yêu cầu bồi thường thì mới hay mình phải bù thêm tiền để được thay thế mới vì xe tôi đã sử dụng gần bốn năm nên bị tính khấu hao theo quy định của công ty bảo hiểm, đồng thời tôi cũng chỉ được bồi thường theo tỉ lệ của giá trị chiếc xe. Vì muốn cho chiếc xe của mình vẫn còn có giá nên tôi phải chịu thêm một khoản chi phí nữa để được thay mới cái kính chiếu hậu. Đúng là khi mua bảo hiểm cho xe tôi chẳng bao giờ lường trước được tình thế này”. Thế mới biết chỉ vì muốn một mức phí thấp mà đã gây bất lợi lớn vô cùng.

Ngược lại, anh Đặng Ngọc Hùng (Hà Nội), sở hữu chiếc xe Toyota Vios đời 2007, hồ hởi nói: “Xe tôi va quẹt với một xe khác ở Hải Phòng bị trầy xước hầu như toàn bộ bên trái xe và vỡ kính chiếu hậu. Tuy nhiên, điều may mắn là xe tôi tuy đã sử dụng hai năm nay nhưng khi sơn lại xe và lắp kính chiếu hậu mới, công ty bảo hiểm không yêu cầu tôi phải bù thêm khoản chi phí nào”. Được biết, xe của anh Hùng mua bảo hiểm đúng với giá trị thực tế xe trên thị trường hiện nay. Vì vậy khi có sự cố phải thay thế phụ tùng mới thì anh không phải mất thời gian chờ công ty bảo hiểm tính toán mức khấu hao và bù thêm một số tiền để được thay thế phụ tùng chính hãng.

Không ai biết được chữ ngờ và không ai biết được khi nào chiếc xe giá trị của mình bị sự cố. Đồng thời, không ai muốn mình phải bỏ thêm tiền để thay thế mới phụ tùng do bị tính khấu hao… Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ giá trị “xế yêu” của mình là các chủ xe nên so sánh và lựa chọn quyền lợi tốt nhất cho mình. Đừng quá chú trọng đến mức phí mà bỏ qua quyền lợi nhỏ như sửa chữa không khấu hao mà đôi khi lại gây rắc rối to khi có yêu cầu bồi thường xảy ra. Đối với các chủ xe, việc mất thời gian cho sự kì kèo phân chia tỉ lệ khấu hao cũng là một tổn thất không nhỏ do xe phải nằm garage, đặc biệt đối với các xe kinh doanh. Vì vậy, cách tốt nhất là các chủ xe nên mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình đúng với giá trị thị trường thật sự của nó để không phải quan tâm đến tỉ lệ khấu hao khi gặp sự cố phải sửa chữa xe.

PHI NGUYỄN