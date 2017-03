Bảo hiểm Liberty đạt chứng nhận An toàn thông tin

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty vừa vinh dự nhận được chứng nhận Verizon Cybertrust về an toàn thông tin. Để đạt được thành quả này, Liberty đã xây dựng hệ thống toàn bộ các chính sách, quy định, quy trình về an toàn thông tin hợp chuẩn. Tất cả đều do Cybertrust kiểm tra, đánh giá, xác nhận. Đặc biệt, quá trình này được thực hiện thường xuyên, liên tục theo định kỳ với hơn 240 quy định theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó gồm sáu nhóm rủi ro chính là các mối đe dọa và nguy cơ hệ thống; chương trình và nội dung mang mã độc hại; bảo mật thông tin riêng tư; yếu tố liên quan đến con người; yếu tố liên quan đến môi trường vật lý; yếu tố ảnh hưởng tới tính liên tục, toàn vẹn, sẵn sàng của thông tin, dịch vụ và hệ thống.

Bà Kaitlyn Lim, đại diện Verizon, trao chứng nhận Cybertrust cho Công ty Bảo hiểm Liberty.

Ông Carlos Vanegas, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liberty, chia sẻ: “Thành quả này tiếp tục tạo nên sự khác biệt giữa Liberty và những công ty chưa trải qua quá trình tuân thủ nghiêm ngặt để đạt được chứng nhận của Cybertrust. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Liberty rất coi trọng an toàn thông tin, đồng thời nhờ một bên thứ ba thường xuyên kiểm chứng cam kết này. Đây là một yêu cầu quan trọng trong ngành bảo hiểm bởi vì khách hàng tin tưởng và mong đợi rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ những thông tin cá nhân và riêng tư của họ, đặc biệt là trong các giao dịch bảo hiểm trực tuyến”.

Sự xác nhận của Cybertrust cho thấy Liberty luôn tuân thủ theo các quy định khắt khe về an toàn thông tin nhằm quản lý rủi ro, bảo vệ khách hàng; đối tác và các thông tin mật; ngăn ngừa khả năng tổn thất tài chính. Đó là một trong những nỗ lực của Liberty nhằm thể hiện tất cả vì lợi ích khách hàng. Chứng nhận Verizon Cybertrust là khẳng định cho việc Liberty đã tuân thủ quy trình quản lý và giảm thiểu rủi ro; áp dụng các biện pháp thực hành ứng phó nguy cơ trong tất cả tình huống và hoạt động kinh doanh.

MINH TÚ