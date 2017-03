Bảo hiểm nhân thọ - bán theo nhu cầu khách hàng

Những dự báo về sự “thăng hoa” của ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) trong năm 2010 đang trở thành hiện thực. Bên cạnh yếu tố tích cực nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm của các công ty bảo hiểm chính là yếu tố quan trọng nhất.

Hiểu được nhu cầu

Tới thời điểm này, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vẫn đang trong quá trình tổng hợp số liệu từ các công ty BHNT hoạt động trên thị trường trong sáu tháng đầu năm 2010. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Phùng Đắc Lộc cho biết: “Trong nửa đầu năm nay, thị trường BHNT tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước”. Một số công ty đã có báo cáo sớm với kết quả khả quan, như Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đạt tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 48% so với cùng kỳ năm 2009, ước tính cao gần gấp đôi mức tăng trưởng bình quân của thị trường.

“Cạnh tranh đang tạo động lực cho các doanh nghiệp BHNT tích cực cải tiến chất lượng dịch vụ và đưa ra nhiều sản phẩm mới. Chính điều này đã thu hút được người dân đến với BHNT” - ông Lộc bình luận.

Mới đây, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm An bình sức khỏe, một sản phẩm độc đáo thuộc dòng bảo hiểm liên kết chung lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm này bảo hiểm cho 35 căn bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất hiện nay như ung thư, nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch máu não, suy thận mạn giai đoạn cuối... Bên cạnh những đặc điểm ưu việt của một sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, An bình sức khỏe còn đặc biệt có ý nghĩa hơn khi mang đến cho khách hàng một kế hoạch tài chính vững vàng để có thể đủ chi phí điều trị nếu không may mắc phải bệnh nan y.

Hãy bảo vệ mái ấm hạnh phúc của bạn bằng những việc làm cụ thể, hữu ích. (Ảnh minh họa)

Cung cấp giải pháp

Ông Takashi Fujii, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết mục tiêu của Dai-ichi Life Việt Nam là thiết kế những sản phẩm mới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. “Kết quả kinh doanh cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng. Chúng tôi luôn hướng tới phục vụ theo nhu cầu của khách hàng chứ không đưa ra thực đơn sản phẩm cố định cho khách hàng lựa chọn. Chỉ khi công ty bảo hiểm hiểu được những nhu cầu, mong muốn của khách hàng thì mới có thể tạo sự gắn bó lâu dài” - ông Fujii bình luận.

Hiện nay mới chỉ có chưa tới 10% dân số Việt Nam tham gia BHNT, một con số rất nhỏ bé. Do vậy, xu hướng phổ biến của các công ty BHNT trên thị trường là đưa ra những sản phẩm hoàn toàn mới, với mức quyền lợi dành cho người tham gia bảo hiểm ngày càng vượt trội. Sản phẩm mới của Dai-ichi Life Việt Nam là một ví dụ cho hướng đi này.

Thông thường, công ty bảo hiểm chỉ thanh toán toàn bộ quyền lợi cho khách hàng trong trường hợp tử vong hoặc thanh toán 50% quyền lợi trong trường hợp khách hàng được chẩn đoán bệnh nan y không thể qua khỏi. Tuy nhiên, với An bình sức khỏe, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thanh toán toàn bộ số tiền quyền lợi của khách hàng ngay khi khách hàng không may mắc phải một trong 35 bệnh nan y thuộc phạm vi bảo hiểm của sản phẩm.

Ông Fujii cho rằng những tiến bộ vượt bậc của y học thời gian qua đã góp phần giúp phát hiện sớm và chữa trị kịp thời nhiều bệnh hiểm nghèo, mang lại cơ hội sống cho rất nhiều người. Tuy nhiên, vấn đề về chi phí chữa trị là một trở ngại khá lớn đối với nhiều người bệnh vì việc chữa trị và chăm sóc các căn bệnh nan y luôn đòi hỏi kỹ thuật y khoa cao cũng như thuốc men và chế độ điều trị tốn kém.

“Đồng cảm với mối lo ngại đó, sản phẩm An bình sức khỏe được thiết kế với hy vọng giúp khách hàng vượt qua bệnh tật và tiếp tục cuộc sống bình an bên những người thân yêu. Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này sẽ là nguồn tài chính hết sức cần thiết và kịp thời giúp khách hàng trang trải chi phí điều trị để có thể vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo” - ông Fujii cho biết.

GIANG THANH