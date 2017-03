Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu phục hồi sau “bão”

Các hợp đồng bảo hiểm trong quý II-2008 ở hầu hết công ty đều có dấu hiệu giảm sút. Các chuyên gia bảo hiểm nhận định việc người tiêu dùng cắt ngang hợp đồng không chỉ làm cho ngành BHNT gặp khó mà họ còn từ bỏ chính quyền lợi của mình đang nuôi dưỡng từ lâu.

Cắt ngang hợp đồng, cả hai cùng khó

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố trong sáu tháng đầu năm nay, tổng doanh thu phí BHNT đạt 5.027 tỷ đồng, tăng 13,58% so với năm 2006. Số lượng hợp đồng mới khai thác trong sáu tháng đầu năm nay cũng không tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượng hợp đồng hết hiệu lực lại tăng đến 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng khôi phục trong kỳ cũng giảm tới 22,35%.

Nguyên nhân chính khiến ngành bảo hiểm gặp khó là do chịu sự tác động từ nền kinh tế khó khăn. Hơn nữa, ngay khi các ngân hàng liên tục nâng mức lãi suất huy động lên trên 19%/năm thì việc người dân giảm bớt sự quan tâm đến các sản phẩm bảo hiểm cũng là điều dễ hiểu.

Nếu cách đây một năm, một gia đình có thu nhập sáu triệu đồng/tháng thì vẫn có thể dành ra một khoản tiền mua BHNT. Tuy nhiên hiện nay, tình hình giá cả lên cao đã làm cho mức chi tiêu trong gia đình đội lên, mức thu nhập không còn dư để tham gia bảo hiểm.

Từ đây kéo theo hàng loạt hợp đồng bảo hiểm bị cắt ngang. Các chuyên gia trong ngành bảo hiểm cho rằng việc khách hàng ngưng hợp đồng giữa chừng sẽ thiệt thòi rất lớn. Bởi giá trị hoàn trả của hợp đồng thấp hơn với tổng số phí đã đóng. Giá trị hoàn trả mà khách hàng nhận được khi hủy hợp đồng là giá trị đã được chiết khấu dựa trên mức lãi suất thấp hơn so với lãi suất dùng để tính giá trị đáo hạn. Mức chênh lệch này càng cao nếu thời gian hủy quá sớm. Vì vậy, kéo dài thời hạn hợp đồng và đóng phí đầy đủ đến khi đáo hạn thì khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn trả cao hơn.

Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn hấp dẫn

Trao đổi với báo chí, ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính đã khẳng định thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng. Ông Hà dẫn chứng, doanh thu phí BHNT hiện chỉ đạt 2% GDP và chiếm 3,6% tổng tiết kiệm dân chúng. Tỷ lệ dân số tham gia BHNT còn quá thấp, dưới 5% dân số, trong khi đó ở các nước phát triển ít nhất cũng có hơn 1/3 dân số tham gia. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển.

Sự phát triển của thị trường tài chính gần đây cho phép nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp BHNT, đồng thời tạo cơ sở cho sự ra đời của các sản phẩm bảo hiểm gắn với đầu tư, tích hợp sản phẩm BHNT với các sản phẩm tài chính khác. Bên cạnh đó, sự lên xuống của thị trường chứng khoán trong thời gian qua cho thấy nhu cầu ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư chuyên nghiệp ngày càng cấp thiết, tạo tiền đề cho sự phát triển của sản phẩm liên kết đơn vị (unit linked). Tiên phong trong việc đưa ra thị trường sản phẩm này là Công ty BHNT Prudential Việt Nam với sản phẩm “PRUlink - Phú Bảo Gia Đầu Tư” vào đầu năm 2008.

Tuy nhiên, ông Võ Đình Trí - giảng viên chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm Trường đại học Kinh tế nhấn mạnh, các doanh nghiệp BHNT cần phải giúp người tiêu dùng nhận thức rõ việc tham gia BHNT khác với các hình thức tiết kiệm và đầu tư khác.

BHNT vừa có tính bảo vệ, phòng ngừa rủi ro, vừa có tính tiết kiệm. Nếu xảy ra rủi ro thì đó là bảo hiểm. Còn nếu như may mắn không xảy ra rủi ro thì đó chính là khoản tiết kiệm của người tham gia. Như vậy, yếu tố bảo hiểm khi chẳng may rủi ro xảy ra cho người tham gia bảo hiểm là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa mua BHNT và gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Thực tế đã có một số đại lý bảo hiểm khi đi tư vấn cho khách hàng vì đặt yếu tố số lượng hợp đồng mới khai thác lên hàng đầu nên đã quá tập trung chức năng tiết kiệm của bảo hiểm để mời khách hàng mua sản phẩm. Từ đây, chức năng quan trọng nhất của bảo hiểm là bảo vệ khi có rủi ro lại bị khách hàng xem nhẹ. “Điều quan trọng nhất là các công ty bảo hiểm phải giúp người dân hiểu được tầm quan trọng cũng như lợi ích thiết thực khi mua BHNT” - ông Trí cho biết.