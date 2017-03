Bảo hiểm ôtô: Người mua bảo hiểm cần biết?

Trao đổi thắc mắc này với một số chuyên gia bảo hiểm, họ đều khuyên khách hàng cần nắm được một số loại bảo hiểm cơ bản được cung cấp bởi hầu hết các công ty bảo hiểm. Đó là: bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba (gồm trách nhiệm dân sự bắt buộc và trách nhiệm bên thứ ba tự nguyện); bảo hiểm vật chất xe cơ giới; bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe.

Trong các loại hình bảo hiểm trên thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là loại hình bắt buộc mà tất cả cá nhân, tổ chức (gồm cả cá nhân người nước ngoài) sở hữu xe ôtô tại Việt Nam phải tham gia theo quy định của nhà nước Việt Nam. Theo quy định (Nghị định số 103/2008/NĐ-CP) thì mức bồi thường tối đa về người là 50 triệu đồng/người đối với người thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách (người thứ ba ở đây được hiểu là những người bị thiệt hại về thân thể, về tài sản bị gây ra bởi xe cơ giới được bảo hiểm, trừ chủ xe và phụ lái (nếu có), còn đối với tài sản tối đa là 50 triệu đồng/vụ (đối với người thứ ba). Ngoài trách nhiệm dân sự bắt buộc theo quy định của nhà nước, khách hàng có thể tham gia trách nhiệm bên thứ ba tự nguyện với hạn mức bồi thường về người và tài sản cao hơn mức quy định của nhà nước.

Hãy dành ít thời gian tìm hiểu gói bảo hiểm cho chiếc xe yêu quý của bạn.

Đối với loại hình bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe, hầu hết các công ty bảo hiểm đều có cung cấp và hoàn toàn do khách hàng tự nguyện theo nội dung thỏa thuận với các công ty bảo hiểm. Đặc biệt trong đó, với loại hình bảo hiểm vật chất xe, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại vật chất xe gây ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong các trường hợp tông va, lật đổ, hỏa hoạn, cháy nổ, những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên (bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá), những hành động ác ý của người khác và mất cắp toàn bộ xe,… Bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe sẽ giúp bồi thường cho lái xe và những người ngồi trên xe với những thiệt hại gây ra do tai nạn giao thông khi di chuyển trên xe trong các trường hợp thương tật thân thể tạm thời hay vĩnh viễn hoặc chết (bao gồm chi phí y tế).

Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm cũng quy định rõ những điều khoản loại trừ sẽ không được bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Những điểm loại trừ này khác nhau ở các công ty bảo hiểm khác nhau và được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm cho xe ôtô tối thiểu là một năm. Trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, nếu có sự mua bán chuyển nhượng xe thì hiệu lực hợp đồng đứng tên chủ cũ sẽ tự động chấm dứt ngay khi chủ xe cũ không còn sở hữu xe. Nếu chủ xe cũ có yêu cầu chuyển hợp đồng bảo hiểm cho chủ xe mới trước khi chuyển quyền sở hữu xe thì hợp đồng bảo hiểm có thể được xem xét để tiếp tục hiệu lực.

Lời khuyên chung cho tất cả khách hàng là hãy yêu cầu nhân viên bảo hiểm tư vấn đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm và các quyền lợi liên quan để có những hiểu biết cơ bản về bảo hiểm xe ôtô; tham khảo kỹ các điều khoản trong hợp đồng, tìm hiểu về quy trình thủ tục bồi thường để sáng suốt lựa chọn cho mình một sản phẩm với phạm vi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu.

