Bảo hiểm xe cơ giới, cần thay đổi tích cực hơn

Theo thống kê, năm 2011, mỗi ngày có khoảng 30 người chết và 28 người bị thương. Như vậy, bình quân mỗi năm cả nước có gần 12.000 người chết và 9.300 người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT).

Làm thông thoáng môi trường bảo hiểm

Thiệt hại về người và tài sản do TNGT đang là một thảm họa đang diễn ra mỗi ngày. Nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông còn nhiều thiếu sót; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia còn kém; cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp với tốc độ phát triển của xã hội. Ngoài ra, công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng còn nhiều vấn đề phải bàn. Trong đó, các phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật; mạng lưới trung tâm đăng kiểm ở địa phương còn hạn chế. Mặt khác, dây chuyền kiểm định lạc hậu, không kết nối được hệ thống phần mềm quản lý đăng kiểm ô tô liên thông từ khâu kiểm tra, chứng nhận chất lượng, nhập khẩu đến khi đăng kiểm lưu hành… Vì vậy, thời gian gần đây loại hình bảo hiểm xe cơ giới trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, nhiều người rất phân vân vì không biết chọn nhà cung cấp bảo hiểm nào, cùng theo đó là các vấn đề về chính sách, thủ tục bồi thường.

Đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng là điều mà các công ty bảo hiểm cần hướng tới. Ảnh: NM

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới sáu tháng đầu năm 2012 hơn 3.160 tỉ đồng. Trong đó, số tiền giải quyết bồi thường là 1.565 tỉ đồng. Đại diện một công ty bảo hiểm cho biết trong bảy năm qua, tỉ lệ bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại hãng này chiếm tới 62%. Công ty đã giải quyết bồi thường hơn 10.000 vụ tai nạn lớn nhỏ với số tiền lên tới gần 1.000 tỉ đồng. Đây là một con số “khủng” mà ban điều hành công ty phải ngồi lại để nhìn nhận về đường đi của nó. Đó là liệu rằng số tiền ấy có thực sự về tay khách hàng hay lọt vào túi của các garage hoặc xưởng sửa chữa đã khéo che đậy với nhiều mánh khóe trục lợi. Có nhiều trường hợp cán bộ, nhân viên bảo hiểm suy thoái đạo đức đã ăn chặn, vòi vĩnh tiền bồi thường của khách hàng. Một số khác thì cấu kết với tài xế để nâng giá sửa chữa, cùng nhau trục lợi, kiếm lời khiến môi trường bảo hiểm mất đi tính nhân văn trong sạch vốn có của nó.

Cùng hợp tác, chống gian lận

Từ nhận thức này, các công ty bảo hiểm thừa nhận chính họ phải là đơn vị đi đầu trong việc chống gian lận, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Ngoài các giải pháp về công nghệ thông tin, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và xử lý bồi thường cho khách hàng, các công ty bảo hiểm còn đưa ra một giải pháp khác là hợp tác chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp garage. Trong đó, hai bên ràng buộc và cam kết cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi chặt chẽ hơn. Qua đó nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hay những tiêu cực. Các tiêu chí cần có là sự phối hợp hiệu quả; chất lượng dịch vụ đạt chuẩn; chi phí giá thành hợp lý; thực hiện đúng cam kết thời gian sửa chữa.

Tuy nhiên, việc hợp tác này chỉ là một phần của sự thành công. Bởi vì muốn đồng bộ hóa kế hoạch “vì khách hàng, phục vụ”, công ty bảo hiểm cần có sự gắn kết chặt chẽ và lâu dài với chủ phương tiện là xe cơ giới, các trạm đăng kiểm, khách hàng trực tiếp tham gia bán hàng thông qua các dịch vụ ngân hàng. Giải pháp khác là thành lập bộ phận thẩm định chuyên nghiệp. Khi đó nhà bảo hiểm, doanh nghiệp vận tải, trạm đăng kiểm, đơn vị sửa chữa sẽ cùng đi đến một sự thống nhất, cùng có tiếng nói chung. Điều đó góp phần giảm tải số vụ TNGT, kéo thấp tỉ lệ bồi thường, đẩy mạnh tăng trưởng về mặt doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới. Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chia sẻ: Việc thành lập ban thẩm định cho thấy tinh thần, mục tiêu hướng về khách hàng là rất tốt, đặc biệt ở khâu quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, mô hình này chỉ có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng ở quy mô nhỏ và chỉ thích ứng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đi đường dài thì e khó quản lý được do số lượng xe cơ giới tăng lên cấp số nhân. Một điểm nữa ông nhấn mạnh rằng ngành bảo hiểm không thể ngăn chặn được TNGT mà chỉ khắc phục hậu quả sau khi sự cố đó xảy ra.

Công ty CP Bảo hiểm AAA vừa tổ chức hội nghị khách hàng dành riêng cho các chủ xe cơ giới tại TP.HCM và Hà Nội. Ngoài ra, AAA đã ký cam kết với 39 chủ doanh nghiệp garage trong tổng số 235 đơn vị đã từng cộng tác với công ty. Bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm AAA, cho biết: Đây là những garage đáp ứng các yêu cầu mà công ty và khách hàng mong đợi. Đó là sự phối hợp hợp tác hiệu quả, chất lượng dịch vụ, chi phí giá thành hợp lý, thực hiện đúng cam kết thời gian sửa chữa. Đồng thời, AAA thành lập ban thẩm định gồm lãnh đạo các phòng ban. Mục đích nhằm thay đổi cách thức làm việc cũ để phù hợp hơn với thực tế.

MINH TÚ