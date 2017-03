Bảo hiểm xe: Cũ người mới ta

Điều này có thể thay đổi nếu như có một sản phẩm bảo hiểm chi phí thấp dành riêng cho dòng xe cũ.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô (VAMA), từ năm 2007 đến nay, trung bình mỗi năm có xấp xỉ 100.000 ô tô được bán ra thị trường. Xe mới thường được chủ nhân chăm sóc chu đáo và mua bảo hiểm đầy đủ (bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện), nhất là các dòng xe nhỏ từ tám chỗ ngồi trở xuống.

Xe cũ cũng cần “chống lưng”

Trong khi chi phí bảo hiểm bắt buộc dành cho ô tô chỉ trên dưới 1 triệu đồng/năm thì mức phí bảo hiểm vật chất xe chiếm khoảng 1,5%-2,2% giá trị xe, tùy hãng xe, kiểu xe, đời xe và giá trị xe. Phần đông khách hàng luôn được giảm phí khi tái tục hợp đồng nhưng cũng có một số người phải đóng phí cao hơn do yêu cầu bồi thường nhiều trong năm trước.

Thông thường nhiều người bắt đầu đổi xe sau bốn năm sử dụng. Vì thế, ở Việt Nam đã xuất hiện thị trường xe ô tô cũ với hàng trăm ngàn xe. Đặc biệt, gần đây khi phí trước bạ dành cho ô tô cũ xuống chỉ còn 2% thì những hoạt động mua bán trên thị trường này càng thêm nhộn nhịp.

Xe cũ vẫn được cứu hộ 24/7 với chi phí 4 triệu đồng/năm.

Tiền ít mới mua xe cũ nên nhiều người “bỏ quên” việc mua bảo hiểm vật chất cho chiếc xe của mình. Ngoài nguy cơ hỏng hóc, nằm đường cao hơn so với xe mới, xe cũ cũng có mức độ an toàn thấp hơn. Theo thống kê của Liberty, có rất nhiều rủi ro đâm va có thể xảy ra đối với xe ô tô như va chạm giữa ô tô với ô tô, với xe đạp hoặc xe thô sơ; người đi bộ băng qua đường; động vật thả rông ngoài đường; các vật cố định; cánh cổng/cửa; cây cối và cột trụ ngã đổ… Ngoài những va chạm mà chủ xe “tự bảo hiểm”, các khách hàng còn được bồi thường bảo hiểm bình quân gần hai vụ/năm. Vì vậy, cho dù xe cũ hay xe mới, nếu bị tai nạn phải sửa chữa tốn kém tiền triệu hay cần phải có cứu hộ kéo xe về…, trong trường hợp đó không có bảo hiểm “chống lưng” thì khổ trăm bề!

Bảo hiểm “chê” xe cũ?

Ai cũng nghĩ là xe càng cũ thì chi phí của công ty bảo hiểm càng thấp do giá trị xe ngày càng giảm. Điều này chỉ đúng nếu xe bị hư hỏng hay mất cắp toàn bộ. Tuy nhiên, những rủi ro như vậy rất ít xảy ra so với khả năng xe bị trầy xước, móp méo, vỡ cản, đèn hay két nước… Khi đó, chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng đều giống nhau cho cả xe mới và xe cũ, có thể lên tới vài chục hoặc hàng trăm triệu đồng... Đây chính là lý do chủ xe cũ thường phải trả phí bảo hiểm khá cao nếu muốn được bảo hiểm toàn diện.

Tuy nhiên, giờ đây các chủ xe cũ đã có một sự lựa chọn siêu tiết kiệm mà vẫn chăm sóc tốt “ngôi nhà di động” của mình. Đơn cử như bảo hiểm đâm va - Liberty MyCar dành cho xe ô tô từ tám chỗ trở xuống và đã qua sử dụng trên ba năm. So sánh với mức phí, chúng tôi thấy mức phí bình quân dành cho bảo hiểm xe cũ thấp hơn từ 25% đến 60% so với bảo hiểm xe mới… Đặc biệt, được trợ giúp cứu hộ giao thông 24/7 nếu xe bị hỏng, nổ lốp, hết xăng, tai nạn.

Rủi ro không ai mong muốn nhưng nếu có “bảo hiểm chống lưng”, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong các chuyến lữ hành, thưởng lãm… vì bạn đã có người chia sẻ gánh nặng tài chính cho mình.

NGUYÊN MẪN