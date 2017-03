Nhà in Báo Tuổi Trẻ có diện tích hơn 8.200 m2 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2008-2010 hơn 95 tỷ đồng. Trong đó hơn 75 tỷ đồng đầu tư hai máy in cuộn offset bốn màu được Báo Tuổi Trẻ đặt sản xuất tại Mỹ, có tốc độ 45.000 bản/giờ. Tại đây sẽ xây dựng một xưởng đặt máy in, kho giấy vật tư, khu văn phòng và nhà nghỉ công nhân. Công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.