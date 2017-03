Bảo vệ sức khỏe trước chất thải độc hại

Trong sinh hoạt hằng ngày, con người phải tiếp xúc với nhiều loại hóa chất khác nhau. Dù ít hay nhiều thì chúng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng sống. Chúng có mặt trong những sản phẩm hằng ngày như sơn, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, dầu nhớt, chất tẩy rửa, pin, dung môi, acid… Những hóa chất này đều gây hại cho sức khỏe, sự sống của con người ở mọi lứa tuổi và giới tính khác nhau. Chúng ta có thể bị phơi nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp, hít vào hoặc nuốt phải. Mặt khác, các hóa chất thải vào cống rãnh mà chưa được xử lý sẽ gia tăng khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Mối nguy từ nước hoa

Bạn không ngờ rằng những hành vi đơn giản như giặt thảm hoặc sơn tường cũng dễ dàng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nước rửa chén cũng độc hại bởi phần lớn đều chứa chlorine ở dạng đậm đặc. Đó là chất gây độc nếu nhiễm vào bên trong cơ thể ở liều lượng lớn. Dioxin là một sản phẩm phụ của chlorine được Cơ quan Môi trường Mỹ xác định là chất có khả năng gây ung thư. Formaldehide lại hiện diện trong một số sản phẩm gia đình như sơn, vải, vật liệu bằng nhựa trong xe hơi và đồ gỗ. Đây là một trong các chất gây ung thư; kích ứng mắt, da và họng; gây các triệu chứng như cúm, nổi mề đay và các bệnh về thần kinh.

Một điểm thu gom pin đã qua sử dụng trong chương trình do Sở TN&MT TP.HCM tổ chức. Ảnh: NGỌC CHÂU

Trong các sản phẩm của công nghệ làm đẹp, có lẽ mặt hàng đáng sợ nhất là nước hoa. Phần lớn phụ nữ sử dụng nước hoa thường xuyên nhưng nhiều người không biết là công nghiệp sản xuất sản phẩm này còn nhiều bất cập. Nguyên do vì nhà sản xuất được phép giữ bí mật thành phần hương liệu. Nhiều hóa chất có trong nước hoa dễ hấp thu vào da và tích lũy trong các cơ quan chính của cơ thể. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu y khoa nghiêm túc nào thực hiện về ảnh hưởng của nước hoa. Một số bác sĩ, nhà khoa học cho rằng chúng có thể gây hại cho sức khỏe như khói thuốc lá. Bởi vì khoảng 95% hóa chất sử dụng trong hương liệu là những hợp chất tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ. Các hợp chất này bao gồm dẫn xuất của benzene, aldehydes, nhiều chất độc khác có khả năng gây ung thư, quái thai, rối loạn hệ thần kinh trung ương và dị ứng. Đặc biệt, mùi hương hóa chất còn có trong nước hoa xịt phòng, khăn giấy, bột giặt, nước làm mềm vải… Do vậy, nếu không được thải bỏ đúng cách, vứt bừa bãi thì các loại hóa chất đều là nguồn nguy hại đến sức khỏe con người.

Tự bảo vệ mình và những người xung quanh

Cuộc sống chúng ta luôn bị bao quanh bởi những hóa chất hiển hiện hằng ngày. Do vậy, làm thế nào để tự bảo vệ mình, người thân là vấn đề nhiều người quan tâm. Khi mua hàng, bạn hãy chú ý sử dụng các loại có chứa ít chất độc hại nhất với hàm lượng, thành phần sản xuất phải được ghi rõ trên bao bì. Chúng ta nên sử dụng sản phẩm của những nhà sản xuất có uy tín, được cơ quan nhà nước chứng nhận, có giấy phép đầy đủ. Trong trường hợp thật cần thiết phải dùng đến hóa chất, bạn hãy mua một lượng đủ dùng, tuyệt đối phải tuân thủ các quy tắc an toàn cho mình và những người xung quanh. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất là điều bạn nên chú ý, đừng xài nhiều hơn mức khuyến cáo an toàn. Nhiều người nghĩ rằng sử dụng nhiều hóa chất hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn. Điều này là không chính xác mà ngược lại, nó mang đến nhiều mối nguy hơn nữa.

Nếu bạn lỡ mua quá nhiều, không sử dụng hết thì hãy đem đến những người có nhu cầu sử dụng, đừng giữ lại vì sẽ phát tán ra môi trường. Bạn nên tránh sử dụng hương liệu hoặc dung môi bay hơi vì chúng dễ dàng lẫn vào không khí. Đặc biệt, bạn hãy nhớ không bao giờ chôn hóa chất, vật liệu nguy hại xuống đất. Chúng có thể ngấm vào tầng nước ngầm mà con người sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, tắm giặt… Một điều nữa là đừng đổ chất thải nguy hại vào sông, suối hay cống thoát nước. Bạn hãy chắc chắn rằng những sản phẩm này phải được bảo quản trong bao bì nguyên thủy và dán đúng nhãn. Đặc biệt, chúng ta không nên đốt nhựa, cao su, bao bì có chất thơm bay hơi hoặc gỗ ép vì sẽ gây ra chất độc làm ô nhiễm môi trường.

NGỌC CHÂU (Theo Sở TN&MT TP.HCM)